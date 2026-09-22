La Selección Peruana podría afrontar su primer amistoso de la fecha FIFA con una ausencia importante. André Carrillo llegó a la convocatoria para la gira por Norteamérica como uno de los futbolistas experimentados considerados por Mano Menezes, pero una dolencia muscular reportada por Corinthians cambió el panorama en las últimas horas. La decisión sobre su participación todavía no está tomada.

El propio Jean Ferrari, director general de Fútbol de la FPF, se refirió a la situación del atacante durante su presencia en Orlando. “Entendemos que lo de André es un tema muscular. El médico hará la evaluación”, señaló el dirigente en una entrevista con Hablemos de MAX, dejando claro que el departamento médico de la ‘Bicolor’ revisará al futbolista antes de determinar su disponibilidad para los próximos compromisos.

El diagnóstico informado por Corinthians es un “edema muscular en la parte posterior del muslo izquierdo”. La lesión fue comunicada el domingo 20 de septiembre, luego de que el volante quedara fuera del partido frente a Fluminense. Hasta ese momento, la FPF no había comunicado su desconvocatoria, por lo que el jugador se mantendrá dentro de la delegación nacional mientras se determina el alcance de la dolencia.

Con este escenario, su presencia en el amistoso frente a Estados Unidos, programado para el sábado 26 de septiembre a las 3:30 p.m. en el Inter&Co Stadium de Orlando, aparece condicionada a la evaluación médica. No existe, por ahora, una confirmación oficial de que el jugador vaya a quedar fuera de ese encuentro; sin embargo, por la cercanía del partido y al tratarse de una molestia muscular, su participación deberá definirse con cautela. Posteriormente, Perú enfrentará a México, Canadá y Colombia en esta misma gira.

André Carrillo registra 11 goles con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

La situación adquiere mayor relevancia por el papel que el técnico brasileño le ha dado desde su llegada a la Selección Peruana. El proceso de Mano Menezes comenzó en marzo y el futbolista de Corinthians fue incluido en su primera convocatoria como uno de los referentes con jerarquía internacional. En aquella oportunidad, el entrenador explicó que buscaba combinar jugadores experimentados con nuevas incorporaciones para iniciar su proyecto rumbo al siguiente proceso eliminatorio.

Precisamente, André Carrillo ha disputado los cuatro partidos que Menezes dirigió hasta el momento con la ‘Bicolor’. Fue titular ante Senegal y actuó 68 minutos; frente a Honduras ingresó para el segundo tiempo y disputó 45 minutos; contra Haití volvió a iniciar y permaneció 59 minutos en cancha; mientras que ante España entró a los 62 minutos. En total, suma 200 minutos bajo el mando del estratega brasileño.

La convocatoria para esta fecha FIFA mantenía al experimentado volante dentro del grupo de 26 futbolistas elegidos por Menezes. La lista contempla partidos ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia, por lo que, incluso en caso de no estar disponible para el primer encuentro, la evaluación médica podría determinar si está apto para alguno de los compromisos posteriores. Por ahora, no se ha anunciado oficialmente su desconvocatoria.

Así, la ‘Culebra’ deberá esperar la evaluación del cuerpo médico de la Selección Peruana para conocer su hoja de ruta en esta gira. El antecedente de haber sido utilizado en los cuatro primeros partidos de Mano Menezes evidencia que forma parte del grupo que el entrenador viene observando, pero la prioridad inmediata será determinar cómo responde a la lesión muscular. La primera respuesta llegará antes del Perú vs. Estados Unidos.

André Carrillo debutó con la Selección Peruana en el 2011. (Foto: Getty Images)

¿Cuáles serán los amistosos de Perú?

La Selección Peruana afrontará cuatro partidos amistosos entre finales de septiembre y comienzos de octubre. El primer encuentro será frente a Estados Unidos, el sábado 26 de septiembre a las 3:30 p.m. (hora peruana), en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida. Luego, el martes 29, la ‘Bicolor’ se medirá con México desde las 8:00 p.m. en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey.

La segunda parte de la gira se desarrollará en octubre. Perú enfrentará a Canadá el sábado 3 de dicho mes a la 1:00 p.m. en el Estadio Saputo de Montreal. Finalmente, cerrará esta serie de amistosos el martes 6 ante Colombia, a las 6:00 p.m., en Miami. La FPF ya oficializó las fechas, horarios y escenarios para los cuatro compromisos.

Los convocados de Perú para los amistosos:

Porteros: Pedro Gallese (Deportivo Cali), Diego Romero (Universitario) y Matías Córdova (Comerciantes Unidos).

Pedro Gallese (Deportivo Cali), Diego Romero (Universitario) y Matías Córdova (Comerciantes Unidos). Defensores: César Inga (Universitario), Erick Noriega (Gremio), Alfonso Barco (HNK Rijeka), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Miguel Araujo), Oliver Sonne (Burnley) y Renzo Garcés (Alianza Lima).

César Inga (Universitario), Erick Noriega (Gremio), Alfonso Barco (HNK Rijeka), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Miguel Araujo), Oliver Sonne (Burnley) y Renzo Garcés (Alianza Lima). Mediocampistas: André Carrillo (Corinthians), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU de Quito), Oslimg Mora (Sport Boys), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal) y Wilder Cartagena (Orlando City).

André Carrillo (Corinthians), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU de Quito), Oslimg Mora (Sport Boys), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal) y Wilder Cartagena (Orlando City). Delanteros: Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona), Alex Valera (Universitario), Bassco Soyer (Gil Vicente), Gianluca Lapadula (Universitario), Jhonny Vidales (Melgar) y Piero Magallanes (Sport Huancayo).

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