En el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida, Perú vs. Estados Unidos se enfrentarán en un nuevo amistoso internacional FIFA, pactado para este sábado 26 de septiembre. Revisa toda la información que necesitas saber de este compromiso, el cual servirá como una dura prueba para Mano Menezes y sus dirigidos, pues enfrente tendrán a una de la selecciones que dejó sensaciones de crecimiento en la última Copa del Mundo, donde precisamente fueron anfitrionas.

Perú afronta una nueva prueba en el inicio de la etapa de Mano Menezes, esta vez frente a una selección de Estados Unidos que también atraviesa un periodo de transición. Para la ‘Bicolor’, el encuentro representa una oportunidad para seguir observando futbolistas y darle forma a una idea de juego después de un proceso clasificatorio que terminó sin conseguir el boleto al Mundial 2026.

El equipo peruano llega a esta convocatoria con varias novedades respecto a sus últimos compromisos. Menezes decidió apostar por una combinación entre jugadores de experiencia y nuevos nombres, entre ellos el regreso de Wilder Cartagena después de dos años. También aparecen futbolistas como Pedro Gallese, André Carrillo y otros integrantes con recorrido internacional, aunque la presencia de la ‘Culebra’ está pendiente de la evaluación médica por un edema muscular en el muslo izquierdo.

Precisamente, la principal incógnita de la ‘Bicolor’ estará en cómo responderá el equipo ante un rival de mayor ritmo competitivo. El técnico brasileño viene utilizando estos amistosos para ampliar su universo de jugadores y encontrar alternativas de cara al siguiente ciclo. Perú ya disputó cuatro encuentros bajo su conducción y ahora tendrá una nueva oportunidad para continuar con ese proceso de evaluación.

Mano Menezes lleva cuatro partidos al mando de la Selección Peruana. (Foto: AFP)

Enfrente estará Estados Unidos, una selección que acaba de completar su participación en la Copa del Mundo 2026, torneo que organizó junto con México y Canadá. El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino inicia ahora una etapa pensando en el Mundial de 2030 y utilizará estos amistosos para probar nuevos nombres y darle minutos a futbolistas jóvenes. Entre las novedades de su convocatoria aparece Cavan Sullivan, de apenas 16 años.

El conjunto norteamericano, además, no contará con varias de sus figuras habituales para esta serie de partidos. Christian Pulisic, Weston McKennie y Folarin Balogun aparecen entre las principales ausencias de una convocatoria que refleja la intención de Pochettino de ampliar las opciones de su plantel. Por ello, el duelo ante Perú también servirá para observar qué alternativas aparecen dentro del seleccionado estadounidense.

Los antecedentes entre ambas selecciones muestran una historia favorable a Estados Unidos en los últimos enfrentamientos, aunque Perú también consiguió resultados importantes. El duelo más reciente se produjo en 2022 y terminó con empate 0-0. Antes, en 2018, la ‘Bicolor’ se impuso 2-0 en Connecticut, con goles de Christian Cueva y Jefferson Farfán. El historial, por tanto, ofrece capítulos recientes que permiten esperar otro partido muy disputado.

Para Perú, el desafío será aprovechar este tipo de escenarios para consolidar una base y, al mismo tiempo, darle espacio a futbolistas que buscan ganarse un lugar en el nuevo ciclo. Estados Unidos llega con un proceso de renovación después de su Mundial y Perú con la necesidad de construir certezas luego de quedar fuera de la máxima cita. En ese contexto, el amistoso servirá como una nueva fotografía del camino que ambos seleccionados comienzan a recorrer.

Mauricio Pochettino llegó a Estados Unidos en septiembre de 2024. (Foto: EFE)

¿Cuándo juegan Perú vs. Estados Unidos?

Perú vs. Estados Unidos se verán las caras por un nuevo amistoso internacional FIFA, este sábado 26 de septiembre desde las 3:30 p.m. en el Inter&Co Stadium (Orlando, Florida, Estados Unidos). El horario de inicio del encuentro Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay será desde las 5:30 p.m., a las 2:30 p.m. en México y a las 10:30 p.m. en España.

¿Dónde ver la transmisión del Perú vs. Estados Unidos?

En cuanto a la transmisión del Perú vs. Estados Unidos, esta estará disponible mediante América TV y sus plataformas digitales (América tvGO), por lo que los hinchas podrán seguir los partidos tanto por televisión como mediante las opciones online del grupo. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.

Los convocados de Perú para los amistosos:

Porteros: Pedro Gallese (Deportivo Cali), Diego Romero (Universitario) y Matías Córdova (Comerciantes Unidos).

Pedro Gallese (Deportivo Cali), Diego Romero (Universitario) y Matías Córdova (Comerciantes Unidos). Defensores: César Inga (Universitario), Erick Noriega (Gremio), Alfonso Barco (HNK Rijeka), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Miguel Araujo), Oliver Sonne (Burnley) y Renzo Garcés (Alianza Lima).

César Inga (Universitario), Erick Noriega (Gremio), Alfonso Barco (HNK Rijeka), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Miguel Araujo), Oliver Sonne (Burnley) y Renzo Garcés (Alianza Lima). Mediocampistas: André Carrillo (Corinthians), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU de Quito), Oslimg Mora (Sport Boys), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal) y Wilder Cartagena (Orlando City).

André Carrillo (Corinthians), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU de Quito), Oslimg Mora (Sport Boys), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal) y Wilder Cartagena (Orlando City). Delanteros: Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona), Alex Valera (Universitario), Bassco Soyer (Gil Vicente), Gianluca Lapadula (Universitario), Jhonny Vidales (Melgar) y Piero Magallanes (Sport Huancayo).

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