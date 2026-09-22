Después de dos años de ausencia, una conocida camiseta volvió a aparecer en su horizonte. Wilder Cartagena ya trabaja nuevamente junto a la Selección Peruana en Orlando, donde afrontará una nueva etapa bajo las órdenes de Mano Menezes y buscará aprovechar esta oportunidad después de un largo periodo alejado de la ‘Bicolor’.

El mediocampista de 31 años fue incluido por el técnico brasileño en la convocatoria de 26 futbolistas para los amistosos ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. Su retorno se explica, en parte, por la continuidad que viene recuperando en Orlando City, club con el que ha vuelto a tener participación durante la temporada 2026.

En lo que va de la campaña, ‘Carta’ acumula 11 apariciones en la MLS, con 215 minutos disputados, además de tres participaciones en la Leagues Cup. Su última presentación se produjo el 12 de septiembre, cuando ingresó durante 45 minutos en la goleada por 3-0 sobre Toronto FC. Esos minutos recientes le permitieron llegar con ritmo competitivo a la convocatoria nacional.

Todo ello representa una nueva oportunidad para un futbolista que tuvo que atravesar un periodo complicado antes de recuperar protagonismo. Tras pasar toda la temporada 2025 sin disputar partidos de MLS con Orlando City a raíz de problemas físicos, el volante volvió a aparecer paulatinamente en el cuadro estadounidense y ahora vuelve a formar parte de los planes de la selección.

Ya instalado en Orlando, el popular ‘Muchacha’ no escondió la emoción por reencontrarse con sus compañeros. “Muy feliz la verdad de volver a la selección luego de dos años. La verdad que es una felicidad muy enorme reencontrarme con amigos, con compañeros que no veía hace mucho tiempo. Entrenar acá en la selección es un orgullo enorme y la verdad que como siempre con muchas ganas de hacer lo mejor y representar al país”, declaró para Bicolor+.

Wilder Cartagena registra 40 partidos con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

Uno de los reencuentros más especiales fue con Pedro Gallese. Ambos compartieron varios años en la Selección Peruana y, fuera de las canchas, mantienen una amistad. “A Pedro tampoco lo veía hace mucho, somos gran amigos, así que nada, contento de estar acá. Jugamos juntos muchos años e imagínate. Hay una amistad por fuera también y volver a reencontrarnos aquí, la verdad que es una felicidad muy grande”, comentó.

Sobre su primer contacto con Mano Menezes, Wilder Cartagena explicó que todavía no tuvo una conversación individual con el entrenador brasileño. “Todavía no he tenido la oportunidad de conversar personalmente con él. Sí hemos hablado con el grupo, un poco de bromas y todo, pero bueno, es parte de la convivencia. Creo que hay mucho tiempo ahora para conversar y seguro en algún momento lo vamos a hacer”, manifestó.

El escenario donde Perú se enfrentará a Estados Unidos también tendrá un significado especial para el volante. El Inter&Co Stadium, casa habitual de Orlando City, es un recinto que conoce de memoria. “La verdad que mi casa, ha sido la casa de varios compañeros acá también. Va a estar lindo, un horario lindo también. Esperemos que no haga mucho calor a esa hora, pero esperemos hacer las cosas bien y darle una alegría a todo el Perú”, señaló.

La humedad de Orlando será otro factor que Cartagena ya conoce. Incluso contó que las tormentas eléctricas pueden interrumpir las prácticas: “En verdad está prohibido entrenar con rayos. O sea, cada vez que hay un pequeño rayo te sacan del campo”, explicó. Más allá de las condiciones, el futbolista espera que esta nueva etapa comience de la mejor manera y cerró con un mensaje para la afición: “Que sigan apoyando a la selección, que nos apoyen. La verdad que necesitamos mucho de ellos en este nuevo proceso”.

Wilder Cartagena debutó en la Selección Peruana en septiembre del 2017. (Foto: Getty Images)

¿Cuáles serán los amistosos de Perú?

La Selección Peruana afrontará cuatro partidos amistosos entre finales de septiembre y comienzos de octubre. El primer encuentro será frente a Estados Unidos, el sábado 26 de septiembre a las 3:30 p.m. (hora peruana), en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida. Luego, el martes 29, la ‘Bicolor’ se medirá con México desde las 8:00 p.m. en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey.

La segunda parte de la gira se desarrollará en octubre. Perú enfrentará a Canadá el sábado 3 de dicho mes a la 1:00 p.m. en el Estadio Saputo de Montreal. Finalmente, cerrará esta serie de amistosos el martes 6 ante Colombia, a las 6:00 p.m., en Miami. La FPF ya oficializó las fechas, horarios y escenarios para los cuatro compromisos.

Los convocados de Perú para los amistosos:

Porteros: Pedro Gallese (Deportivo Cali), Diego Romero (Universitario) y Matías Córdova (Comerciantes Unidos).

Pedro Gallese (Deportivo Cali), Diego Romero (Universitario) y Matías Córdova (Comerciantes Unidos). Defensores: César Inga (Universitario), Erick Noriega (Gremio), Alfonso Barco (HNK Rijeka), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Miguel Araujo), Oliver Sonne (Burnley) y Renzo Garcés (Alianza Lima).

César Inga (Universitario), Erick Noriega (Gremio), Alfonso Barco (HNK Rijeka), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Miguel Araujo), Oliver Sonne (Burnley) y Renzo Garcés (Alianza Lima). Mediocampistas: André Carrillo (Corinthians), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU de Quito), Oslimg Mora (Sport Boys), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal) y Wilder Cartagena (Orlando City).

André Carrillo (Corinthians), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU de Quito), Oslimg Mora (Sport Boys), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal) y Wilder Cartagena (Orlando City). Delanteros: Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona), Alex Valera (Universitario), Bassco Soyer (Gil Vicente), Gianluca Lapadula (Universitario), Jhonny Vidales (Melgar) y Piero Magallanes (Sport Huancayo).

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