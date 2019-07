La Copa de su vida: Luis Abram, el defensa que reemplazó al 'Mudo' Rodríguez y llegó... ¿para quedarse?

Con la salida limpia de Carlos Ascues y la seguridad de Carlos Zambrano , Ricardo Gareca parecía tener claro quiénes serían los líderes defensivos de su selección peruana, que empezaba en la Copa América 2015. Entre algodones, la experiencia de Alberto Rodríguez quedaba de lado, pero como en la vida, el fútbol también da vueltas. Y al ‘Tigre’ le bastó poco más de un año para hacer un giro radical.

Por temas deportivos y extradeportivos, el ‘León’ y el ‘Patrón’ dejaban de defender el área y en lugar de ambos, para la Copa América Centenario, aparecían el ‘Mudo’ y Christian Ramos. Aunque no se llegó a semifinales, como un año atrás en Chile, a Gareca no le quedó mayor duda que sostener el equilibrio de su equipo con dos jugadores que con liderazgo y experiencia (además de buen fútbol) terminaron siendo indispensables en el camino a Rusia 2018.

Christian Ramos (Foto: GEC) Christian Ramos anotó el segundo gol de Perú ante Nueva Zelanda en el repechaje. (Foto: GEC)

Tan importantes eran que, tras la Copa del Mundo, ambos cayeron en un bajón –Rodríguez y sus eternas lesiones; Ramos y su pase al fútbol saudí– y la Selección Peruana no encontraba soluciones claras para las falencias que nuevamente presentaba. La bicolor recibía goles en casi todos los partidos y probaba con duplas que no convencían del todo al técnico argentino. Lo bueno, sin embargo, tarda, y la solución llegó justo a tiempo para la Copa América 2019.

Partido Pareja de centrales Holanda 2-1 Perú Ramos-Santamaría Alemania 2-1 Perú Santamaría-Araujo Perú 3-0 Chile Ramos-Santamaría Estados Unidos 1-1 Perú Ramos-Callens Perú 0-2 Ecuador Ramos-Abram Perú 2-3 Costa Rica Araujo-Santamaría Perú 1-0 Paraguay Araujo-Abram Perú 0-2 El Salvador Araujo-Callens Perú 1-0 Costa Rica Araujo-Abram Perú 0-3 Colombia Araujo-Abram

Tras su castigo, Carlos Zambrano volvía a vestir la blanquirroja con la intención de ser el líder defensivo. Y tras unas cuantas pruebas ante Colombia y Costa Rica, Luis Abram terminó ganándose la confianza de Ricardo Gareca para acompañar al 'Kaiser' y ser el muro y, a la vez, el primer pase de una selección que no tuvo más remedio que marginarlo del Mundial, pero que un año después le daba la oportunidad de revancha.

Mira las intervenciones de Luis Abram frente a Costa Rica, en el amistoso precio a la Copa. (Foto: GEC / Video: Movistar Deportes)

La calma, su mayor virtud

Su nombre quedará en la historia. Integró el segundo '11' peruano que disputó una final de Copa América, tras la de los héroes de 1975 (en 1939 no hubo final; fue un cuadrangular), y lo consiguió jugando todos los minutos del torneo. Pero el sueño que cumplió no empezó en Porto Alegre, en el 0-0 ante Venezuela, sino 10 años atrás, al comenzar la secundaria en el colegio Santa María Marianistas.

La calma era algo que lo caracterizaba. Siendo un alumno callado, y habiendo pertenecido a la Sub 15 de la Selección Peruana, Luis Abram tenía claro que había un sueño por cumplir: ser profesional. Responsable desde las comidas (almorzaba siempre lo que le enviaban de casa) hasta en las reuniones sociales (nunca le gustó el alcochol), ‘Papa’ –como le llaman sus amigos– empezó con los sacrificios desde temprana edad. Y, hoy en día, los resultados caen por su propio peso.

Luis Abram fue el único jugador de Sporting Cristal en la Selección Peruana. (Diego Nieto/Cristal) Luis Abram fue el único jugador de Sporting Cristal en la Selección Peruana. (Foto: Diego Nieto/Cristal) USI

Cuidadoso y meticuloso también fue. Mientras el resto de sus compañeros jugaban en recreos o en la clase de educación física las famosas y demandadas ‘pichangas’ entre amigos, el defensor, que en ese momento entrenaba en el club Regatas, prefería cuidarse y mantenerse al margen. Un golpe podía desencadenar cualquier lesión y en los detalles, dicen, está la gran diferencia.

Los que jugaron con él lo destacan como un líder silencioso. Así como en la escuela, en la cancha tampoco era de esos que suele hablar más de la cuenta. La seguridad la imponía en los anticipos, en su buen juego con los pies y la lectura de las acciones que lo llevó, poco a poco, a ser considerado en el primer equipo de Sporting Cristal, llegar a la selección y emigrar al extranjero para jugar en Vélez.

Luis Abram puso el 1-0 de Vélez ante Tigre por la Superliga Argentina. El partido terminó 2-1 a favor del rival. (Video: TNT Sports)

Ganó la 'pulseada'

Es cierto que la pareja de centrales que conformó junto a Miguel Araujo, antes de la Copa América, no tuvo tantas garantías. Faltaba un líder que no espere en el duelo individual, sino que se lance con la convicción de un león para ganar el balón. Ese fue Carlos Zambrano, quien a lo largo del torneo demostró que su calidad sigue intacta y su temperamento ya no es un problema.

Había que definir quién lo acompañaría como central izquierdo, y fue Luis Abram quien ganó la 'pulseada'. Motivos hay varios. El primero de ellos, sin duda, es su zurda. Eso permitió que la Selección Peruana encuentre una opción de pase seguro hacia los costados del campo, ampliando la cancha, en caso la primera línea de volantes se va presionada por el rival. Y también, con la confianza que generan los partidos, salida limpia hacia adelante.

Con el ‘Kaiser’ como acompañante, Luis Abram encontró su mejor rendimiento. Lució firme y a tiempo en los anticipos, algo que necesita mucho Ricardo Gareca si quiere sostener al equipo en campo contrario, con presión alta. Hay una jugada puntual en la final en la que el defensa de Vélez lee el pase atrás de Firmino a Coutinho, e impide que el volante del Barcelona dispare en soledad en el punto penal.

Luis Abram evitó que Coutinho anote el segundo gol de Brasil. (Getty Images/Football Shots)

A buen nivel, la gran pregunta pasa por empezar a delinear el panorama de cara a las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. La lesión sufrida por Alberto Rodríguez ya no existe más, el Torneo Clausura está por empezar y la posible continuidad del jugador de Universitario podría ponerlo en los ojos de Ricardo Gareca nuevamente. Ahí, entonces, el argentino deberá decidir.

La temporización que tiene el veterano defensor para llevar a los delanteros a donde él quiere es algo que aún le cuesta a Luis Abram; sin embargo, la confianza en el 'Profeta' ha aumentado por parte del comando técnico, y los resultados han salido a la luz tras esta Copa América. Quizás, entonces, sea momento de darle la continuidad y el tiempo a un jugador responsable, comprometido y con el nivel suficiente para defender el arco de Pedro Gallese.

