Perú vs. Costa Rica: ¿Cómo y dónde ver el partido amistoso de la 'blanquirroja' previo a la Copa América?

Perú vs. Costa Rica EN VIVO | VER GRATIS | VÍA MOVISTAR DEPORTES Y LATINA | TELETICA 7 | ONLINE | STREAMING | EN DIRECTO | La Selección Peruana iniciará su participación en los amistosos internacionales que se llevarán a cabo en Lima de cara a la Copa América 2019. Los dirigidos por Ricardo Gareca chocarán frente a Costa Rica este miércoles 05 de Junio.

Ambos elencos se verán las caras nuevamente en el amistoso internacional que se jugará en el estadio Monumental. El duelo entre Perú vs. Costa Rica está programado para este miércoles a las 8:00 p.m. (hora peruana).

La Selección Peruana de Ricardo Gareca se prepara para la Copa América y tendrá dos amistosos antes del inicio del torneo que se realizará en Brasil. Por otro lado, la Selección Costa Rica solo jugará un partido amistoso antes de su participación en la Copa Oro 2019.

Perú vs. Costa Rica ya se han enfrentado en anteriores oprtunidades. La última vez que chocaron fue el año pasado y los dirigidos de Gustavo Matosas superaron por 3-2 a la Selección Peruana. Jefferson Farfán y Edison Flores anotaron para la bicolor, mientras que Jonathan McDonald, Allan Cruz y Joel Campbell marcaron para el elenco 'tricolor'

La Selección Peruana, para esta convocatoria no contará en la defensa con Christian Ramos y Alberto Rodríguez, quienes acompañaron a la 'blanquirroja' en su participación en el Mundial. En su lugar, Ricardo Gareca apostó por Luis Abram y Miguel Araujo para que sean la dupla central

Asimismo, Carloz Zambrano, quien fue una de las sorpresas, no será pare de los amistosos, debido a que está terminando de recuperarse de una lesión. Pero, podría ser uno de los titulares para la Copa América.

Quien se robará todas las miradas en este duelo será Paolo Guerrero, quien regresará a la Selección Peruana después de casi un año. La última vez que vistió la 'bicolor' fue en el Mundial de Rusia.

Perú vs, Costa Rica: posibles alineaciones

Perú : Pedro Gallese, Luis Advíncula, Miguel Araujo, Luis Abram, Miguel Trauco, Renato Tapia, Christian Cueva, Christofer Gonzales; André Carrillo, Edison Flores y Raúl Ruidíaz.



Costa Rica: Leonel Moreira, Giancarlo González, Kendall Waston, Keysher Fuller, Ronald Matarrita, Celso Borges, Allan Cruz, Elías Aguilar, Jimmy Marín, Joel Campbell y Jonathan McDonald.

Perú vs Costa Rica: horarios en el mundo

Perú - 8:00 p.m.

Costa Rica - 7:00 p.m.

México - 8:00 p.m.

Ecuador - 8:00 p.m.

Colombia - 8:00 p.m.

Bolivia - 9:00 p.m.

Chile - 9:00 p.m.

Paraguay - 9:00 p.m.

Argentina - 10:00 p.m.

Uruguay - 10:00 p.m.

Perú vs. Costa Rica: 5 últimos enfrentamientos

20/11/18 Perú vs. Costa Rica 2 - 3

15/08/12 Costa Rica vs. Perú 0 - 1

08/10/10 Perú vs. Costa Rica 2 - 0

26/03/08 Perú vs. Costa Rica 3 - 1

22/08/07 Costa Rica vs. Perú 1 - 1



Selección Peruana: 5 últimos enfrentamientos

26/03/19 Perú vs. El Salvador 0 - 2

22/03/19 Perú vs. Paraguay 1 - 0

20/11/18 Perú vs. Costa Rica 2 - 3

15/11/18 Perú vs. Ecuador 0 - 2

16/10/18 EE. UU. vs. Perú 1 - 1

Selección de Costa Rica: 5 últimos enfrentamientos

26/03/19 Costa Rica vs. Jamaica 1 - 0

22/03/19 Guatemala vs. Costa Rica 1 - 0

02/02/19 EE. UU. vs. Costa Rica 2 - 0

20/11/18 Perú vs. Costa Rica 2 - 3

16/11/18 Chile vs. Costa Rica 2 - 3

Perú vs. Costa Rica: así pagan las principales casas de apuesta

Casas de Apuestas Perú Empate Costa Rica Te Apuesto 1.50 3.60 7.00 Bet365 1.44 4.00 8.00 Bwin 1.42 4.33 7.50 Betfair 1.44 4.2 7.0 Betsson 1.45 4.25 7.15 InkaBet 1.53 4.00 6.00 SportingBet 1.42 4.33 7.50

Paolo Guerrero cumpliendo con los hinchas de la Selección Peruana. (Video: Eduardo Combe)

► ¡Ya saldrá goleador! Paolo Guerrero afina la puntería para no perderse los amistosos [VIDEO]



► Perú vs. Costa Rica: horarios y canales de TV para seguir el amistoso por fecha FIFA



► ¡Con Raúl Ruidíaz! Ricardo Gareca mantiene a la 'Pulga' en el once para el partido ante Costa Rica



► Selección Peruana: jugadores tuvieron sesión de fotos oficiales para la Copa América 2019 [VIDEO]