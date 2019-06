Estuvo cerca: Paolo Guerrero casi marca golazo de tiro libre en el partido por Copa América [VIDEO]

Paolo Guerrero estuvo a punto de abrir el marcador en el duelo entre Perú vs. Venezuela en el Arena do Gremio. El capitán pudo poner a la Selección Peruana arriba en el resultado, no obstante el duelo por la Copa América aún se mantiene 0-0.

A pocos minutos de culminar el primer tiempo, el arbitro del encuentro marcó tiro libre a favor de la Selección Peruana, Paolo Guerrero fue el encargado de ejecutarlo. Sin embargo su potente disparo fue desviado por el arquero del cuadro venezolano.

► VER Perú vs. Venezuela EN VIVO: igualan 0-0 en la primera fecha de la Copa América



Perú vs. Venezuela debutaron en el Grupo A de la Copa América. Este encuentro clave es de vital importancia para Ricardo Gareca, quien quiere lograr los tres primeros puntos en el torneo continental.

Paolo Guerrero casi pone el primero para la Selección Peruana. (Vídeo: América TV)

Es la tercera vez que Ricardo Gareca dirigirá a la Selección Peruana en una edición de la Copa América. El 'Tigre' mandó al campo a su mejor once para iniciar con pie derecho su participación.



Así fue el banderazo de los hinchas de la Selección Peruana en las afueras del hotel donde concentra el equipo de Ricardo Gareca, en Porto Alegre. (Video: Daniel Apuy)

► Christian Cueva se negó a salir de la cancha y protagonizó tenso momento con el médico [VIDEO]



► La salvó por poco: la espectacular atajada de Pedro Gallese que le negó el gol a Salomón Rondon [VIDEO]



► Pudo ser el primero: el VAR le anuló un gol a Christofer Gonzales en su debut en la Copa América [VIDEO]



► La poca asistencia de hinchas al duelo entre Perú y Venezuela por la Copa América 2019 [VIDEO]



► Retumbó el Arena do Gremio: así se cantó el Himno Nacional en el debut de la Selección Peruana [VIDEO]