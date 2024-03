La serie de anime de ciencia ficción y terror DAN DA DAN llegará al catálogo de Crunchyroll, la plataforma de streaming especializada en anime, en octubre del presente año. La producción basada en la obra de Yukinobu Tatsu se emitirá simultáneamente desde Japón en Crunchyroll a todo el mundo, excepto en Asia, con nuevos episodios cada semana.

La adaptación al anime de DAN DA DAN estará dirigida por Fuga Yamashiro, que incluye en sus créditos ser el asistente de dirección en Keep Your Hands Off Eizouken! y Tatami Time Machine Blues. El guión es responsabilidad de Hiroshi Seko (Attack on Titan Final Season; JUJUTSU KAISEN).

De Science SARU, el estudio de animación responsable de Keep Your Hands Off Eizouken!, DEVILMAN crybaby, Star Wars: Visions (episodios “T0-B1″ y “Akakiri”) y el reciente éxito Scott Pilgrim Takes Off, llega la esperada adaptación al anime del popular manga escrito e ilustrado por Yukinobu Tatsu. La serie de manga cuenta actualmente con más de 370 millones de visitas en Shonen Jump Plus de Shueisha y más de 3,2 millones de volúmenes impresos en circulación.

El equipo de producción adicional está formado por el diseño de personajes de Naoyuki Onda (PSYCHO-PASS - The Movie; MF Ghost); el diseño de criaturas de Yoshimichi Kameda (Mob Psycho 100), y la música de Kensuke Ushio (Chainsaw Man; DEVILMAN crybaby, Heavenly Delusion).

El reparto de voces en japonés está conformado por Shion Wakayama (Takina Inoue en Lycoris Recoil) como Momo, Natsuki Hanae (Tanjiro Kamado en Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba) como Okarun, Mayumi Tanaka (Monkey D. Luffy en One Piece) como Turbo Granny y Kazuya Nakai (Roronoa Zoro en One Piece) como los Serpoians.

Sinopsis oficial de “DAN DA DAN”

Esta es una historia sobre Momo, una chica de instituto que procede de una familia de médiums espirituales, y su compañero de clase Okarun, un fanático del ocultismo. Después de que Momo rescata a Okarun del acoso escolar, empiezan a hablar. Sin embargo, se produce una discusión entre ellos, ya que Momo cree en los fantasmas pero niega que existan los extraterrestres, y Okarun cree en los extraterrestres pero niega que existan los fantasmas. Para demostrarse mutuamente que lo que creen es real, Momo va a un hospital abandonado donde se ha visto un ovni y Okarun va a un túnel que se rumorea que está embrujado. Para su sorpresa, cada uno de ellos se encuentra con actividades paranormales abrumadoras que van más allá de la comprensión. En medio de estos aprietos, ¡Momo despierta su poder oculto y Okarun obtiene el poder de una maldición para superar estos nuevos peligros! ¡¿También es el inicio de su fatídico amor?! ¡Comienza la historia de la batalla oculta y la adolescencia!

Cómo suscribirse a Crunchyroll

Por cierto, el proceso para suscribirse es bastante sencillo. Haz clic en este enlace para iniciar la creación de tu cuenta. Indexa tu correo electrónico y una contraseña. Después, tendrás que elegir entre varios planes de suscripción, incluyendo una suscripción gratuita con anuncios y suscripciones premium sin anuncios. Selecciona el plan que mejor se adapte a tus necesidades. Si eliges un plan de suscripción premium, deberás proporcionar la información de tu tarjeta de crédito o débito para el pago mensual.

