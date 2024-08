Más cambios de horario en My Hero Academia. La comunidad esperaba el estreno del Episodio 13 de la Temporada 7 para el sábado pasado; sin embargo, BONES ha hecho cambios de programación para no cruzar la nueva entrega con uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

El plan original era que My Hero Academia estrene el Capítulo 13 el pasado 10 de agosto. Es costumbre de que cada nuevo episodio esté disponible en las plataformas de streaming cada sábado desde el inicio de la séptima y supuestamente última temporada.

No obstante, el 10 de agosto coincidió con el último fin de semana de los Juegos Olímpicos de París 2024. BONES optó por dejar pasar la fecha para que la entrega “A Chain of Events, Across the Ages” no coincida ni compita con las últimas medallas del certamen.

No es la primera que BONES hace algo así respecto a los Juegos Olímpicos. La misma situación ocurrió con la inauguración del evento, así que tendremos más de My Hero Academia por dos semanas más de lo previsto hasta concluir la historia con un total de 21 entregas.

Ahora podemos confirmar que el Capítulo 13 - Temporada 7 de My Hero Academia estará disponible este sábado 17 de agosto de 2024 en los siguientes horarios.

Horario del Capítulo 13 - Temporada 7 de My Hero Academia en Latam

España - 11:30 am

México - 3:30 am

Perú / Colombia / Ecuador - 4:30 am

Venezuela / Chile / Bolivia - 5:30 am

Argentina / Brasil - 6:30 am

Horario de transmisión según franja internacional

Pacific Standard Time - 2:30 am

Central Time - 4:30 am

Eastern Time Zone - 5:30 am

Greenwich Mean Time - 10:30 am

Indian Standard Time - 3:00 pm

Australia Eastern Standard Time - 7:30 pm

Truco para ver GRATIS My Hero Academia - Episodio 13

La plataforma de streaming Crunchyroll tiene tres planes de pago y cada uno ofrece el acceso a una prueba gratuita de siete días. Puedes activar la promoción haciendo clic en este enlace para elegir tu plan y seleccionar el botón “Comenzar prueba gratuita de 7 días”. Necesitarás crear una cuenta para luego acceder a los beneficios. Recuerda tener una tarjeta bancaria activa y revisar que la renovación automática esté desactivada para que no se haga el cobro al final del periodo de prueba. También puedes esperar a que concluya la temporada para que, dentro de esos siete días, puedas maratonear los episodios y aprovechar el beneficio al máximo.

Lee GRATIS el manga “My Hero Academia”

En caso no quieras esperar al estreno de cada episodio, puedes leer el manga original a través de Manga Plus by SHUEISHA en Google Play o App Store. Hará falta que tengas la versión Android 8 y iOS 14 para adelante.

Descarga la aplicación, ingresa al sistema y dale clic en el botón “Buscar” ubicado en el centro de la parte inferior. Allí busca “My Hero Academia” y encontrarás tres resultados: My Hero Academia, My Hero Academia Vigilante Illegals y My Hero Academia Vigilante Illegals re-edition. Dale clic al primero.

El inconveniente es que deberás leer cada entrega en inglés porque en español solo tendrás acceso a los primeros y últimos tres episodios. En cambio, en inglés podrás acceder a todo el material.

Todo lo gratis tiene un “precio”: solo podrás leer cada episodio una sola vez. En caso de que cierres accidentalmente la página, tendrás que pagar el plan MANGA Plus MAX para una lectura ilimitada.

Te puede interesar