Se acabaron las relaciones comercials. Disney anunció que Ant-Man and The Wasp será la última película de Marvel en llegar a Netflix. Esto quiere decir que a partir de Capitana Marvel no sabremos más de la franquicia en la popular plataforma de streaming.



La intención de Disney es concentrar todas sus producciones cinematográficas en una nueva plataforma, sobre la cual se tiene poca información. El proyecto es unificar todo el trabajo de Marvel en dicho espacio y así evadir el pago a Netflix por el espacio en la red.



El mismo caso con Marvel se aplicaría para las producciones de Lucasfilm, por lo que existe la posibilidad de que la saga de Star Wars no siga expandiéndose dentro del catálogo de Netflix.



Se desconoce las intenciones de Disney por retirar el contenido que actualmente está disponible en Netflix, por lo que aún podremos ver series como The Defenders, Jessica Jones, Daredevil y Luke Cage.

¿Te encantan los videojuegos , la tecnología y los eSports ? Aquí te compartimos el más reciente episodio del podcast de Depor Play.