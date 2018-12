Avengers 4 | Confirman que este personaje sobrevivió al chasquido de Thanos en 'Infinity War'

El chasquido de Thanos en Avengers: Infinity War hará que varios superhéroes de Marvel no estén presentes para Avengers 4 , también conocida como Endgame. Lo cierto es que tenemos una idea de los personajes que han muerto por lo que vimos en pantalla; sin embargo, hay un inmenso mundo de héroes que aún no sabemos si estarán presentes en la futura lucha contra Thanos.



Quien se ha confirmado el regreso en Avengers 4 es Benedict Wong, quien hace de Wong en la película de Dr. Strange. Supuestamente el personaje personaje desaparecía, pero en los últimos meses se le ha visto junto a los hermanos Russo en el desarrollo de dos proyectos: Endgame y la serie Clase Letal.



De acuerdo con una entrevista en Collider, Wong no tuvo problemas para intercalar ambos rodajes. Incluso, dio a conocer que tuvo que trabajar con una prótesis para la película, porque necesitaban su cabello natural para la serie.

Benedict Wong en Dr. Strange Benedict Wong en Dr. Strange