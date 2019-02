'Avengers: Endgame' | "The Eternals", la siguiente película de Marvel, ya tiene fecha de inicio de rodaje

Algunos Vengadores terminarán por despedirse en Avengers: Endgame. Hasta el momento no se conoce cuál será la apuesta de Marvel Studios para el 2020 pero podría tratarse de The Eternals. Estos poderosos personajes tomarían la posta en el Universo Cinematográfico de Marvel. Conoce aquí la fecha de rodaje y los detalles que a se conocen de esta película.

Es así como franquicias como Spider - Man y Captain Marvel recién empezando su camino en Marvel Studios , se podría decir que ambos, y quizás junto a una nueva entrega de Doctor Strange, podrían ser uno de los pilares de la segunda etapa del UCM. Tres superhéroes realmente darían para muy poco, y es por esto, que Marvel habría pensado y decidido, incluir a Los Eternos en esta nueva etapa.



Según The Hollywood Reporter, Los Eternos ya tendrían director, Chloe Zhao, mientras que el guión a cargo de Matthew y Ryan Firpo ya estaría hecho.



Además, Production Weekly informó que Marvel Studios planea comenzar las grabaciones en agosto de este año, lo que potencialmente podría significar que su estreno en 2020. De esa forma sería uno de los primeros proyectos de la Fase 4 del universo cinematográfico producido por Kevin Feige.



La trama de Los Eternos se centrará en un equipo formado por Jarck Kirby en los años 70. Un equipo conformado por una rama paralela de la raza humana, que ha evolucionado de una forma diferente, y que están muy relacionados a Los Celestiales, quienes han sido mencionados con anterioridad en el UCM.



Los Eternos, como no podría ser de otra manera, tendrán su contraparte, villanos que deberán combatir en largas secuencias hechas con CGI, estos serán Los Desviantes, los cuales vendrían a ser un a especie de primos de Los Eternos, es decir, otra raza de superhumanos creados mediante manipulación genética por los Celestiales.



La diferencia con Los Eternos, es que los experimentos que crearon a Los Desviantes no parecen haber salido bien, y estos han sido dotados con un aspecto de humanoide deformado.



Con todo lo que sabe, parece que es solo cuestión de tiempo antes de que empiece el rodaje de Los Eternos y sepamos su fecha de estreno. Aunque si hay algo que se pueda decir ya, es que Marvel ha apostado por las tramas cósmicas para la fase 4 del MCU.