"Avengers: Endgame" | ¿Loki vive? Esta sería su participación en la nueva serie

Los fans esperan volver a ver a Tom Hiddleston interpretar a Loki en Avengers: Endgame. Mucho se ha debatido acerca de una posible aparición; no obstante, caso todas las teorías lo dan por muerto definitivamente a manos de Thanos.

Recordemos que Avengers: Infinity War comenzó con la muerte del hermano de Loki en la nave de refugiados de Asgard. Esta cinta parece que cerró el camino para Tom Hiddleston en el Universo Cinematográfico de Marvel , pero le abrió las puertas en la televisión.

Así es, Disney prepara una serie exclusiva de él. Pero para esto la producción debería volver al pasado. El especialista Jeremy Conrad compartió en MCU Cosmic las más recientes filtraciones de la web The Hollywood Reporter de la producción televisiva:



" Las fuentes indican que show seguirá a Loki como el maestro del engaño y cambio de forma a través de la historia de la humanidad. Como influencia directa de eventos históricos".



El hermano de Thor parece que no volverá en Avengers: Endgame , ya que todo apunta a que simplemente él será un narrador de los eventos de la serie.



No obstante, Conrad todavía se mantiene optimista y ha creado una teoría en la que Loki podría viajar en el tiempo gracias a los vórtices temporales. Al igual que los Vengadores se moverán en Endgame.