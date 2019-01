Avengers Endgame | El segundo tráiler podría llegar en estas próximas fechas [FOTOS]

No hay primera sin segunda. El esperado tráiler de la película Avengers 4 , también conocida como Endgame, salió a fines de diciembre de 2018. La gran pregunta ahora es cuándo volveremos a tener otro avance de esta prometedora cinta de Marvel.



Aún no contamos con información oficial sobre el próximo tráiler de Avengers 4, pero hay algunas pistas que debemos considerar.



Capitana Marvel será la primera cinta del UCM en estrenarse en 2019, así que puede esperarse alguna pista sobre Endgame en su estreno o unas semanas antes de esa fecha.



El Super Bowl 2019 también es una oportunidad de oro. Infinity War tuvo 30 segundos de publicidad. ¿Por qué Avengers 4 no haría lo mismo? Este evento está programado para el 3 de febrero.



Finalmente, los Oscars 2019 sería un evento propicio para que Marvel saque nuevo material de Avengers 4. Se vino rumoreando sobre la aparición del elenco de Marvel para guiar la ceremonia, así que hay posibilidades.