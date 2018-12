Avengers 4: ¿Endgame no sería el nombre final de la película de Los Vengadores?

Avengers: Endgame es el nombre oficial de Avengers 4 , la última película de la Fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Durante muchos meses, todos los fans de Marvel Studios especularon sobre cuál sería el nombre oficial del film que se estrenará el próximo año 2019 en abril.

Sin embargo, una nueva teoría de los fans está circulando por los foros de Internet por un detalle que hizo la compañía luego de revelar finalmente el tráiler y todos pasaron desapercibido: Marvel quitó el nombre de Endgame de la descripción de sus videos.

Captain America tiene un plan para vencer a Thanos en Avengers: Endgame (Foto: Marvel)

Esto ha provocado que algunos fanáticos se pongan en alerta. ¿Será que Endgame no es el verdadero nombre de Avengers 4 ? No sería la primera vez que Marvel intenta ocultar un dato importante de la vista de todos. Tan solo con su predecesora, Avengers: Infinity War, los videos oficiales publicados por la compañía tenían a Hulk luchando en la batalla final contra Thanos, aunque en la película completa vimos que no fue así.

Por otro lado, las animaciones que se realizan para los tráilers o las escenas presentadas pueden cambiarse a último momento, ya que son capas separadas en una edición. Además, no es raro que una película cambie su nombre varias veces antes de su estreno final, por lo que hacerlo a 3 meses de su lanzamiento oficial en todo el mundo podría ser viable y esconder más información de lo que Marvel quisiera revelar a sus fans.

Sin embargo, hacer esto podría significar considerables pérdidas en mercadería oficial en caso ya se estén pensando conceptos de venta con este nombre de Endgame. Por otro lado, una cosa es cambiar la imagen de una película para despistar a los fans y otra muy diferente es cambiar todo un título presentado ante millones de personas.

¿Qué opinan? ¿Habrá un cambio de nombre de Avengers 4 ? ¿Será que Avengers: Endgame es solo un título para despistar al objetivo final de la película? Estas dudas solo serán resueltas por la misma Marvel Studios en el estreno oficial el próximo 26 de abril del 2019.