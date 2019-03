Avengers Endgame | ¡Thanos es el bueno según teoría! Podría estar deteniendo a otro poderoso villano

Una teoría de Avengers 4 que te volará la cabeza. ¿Crees que Marvel Studios haya pensando tan lejos en la historia de Thanos para volverlo el bueno de la historia en Avengers: Endgame ? tras la revelación del tráiler y póster oficial no queda del todo claro quién es el villano de la nueva película de los Vengadores.

Algunas teorías intentan colocar a los mismos héroes de Marvel como los malos de la historia. No obstante, el usuario jlefrench de Reddit compartió su punto de vista de que Thanos realmente es el bueno en todo el Universo Cinematográfico de Marvel , quizás sus acciones no son elogiables pero el fin es simplemente que vivan la mayor cantidad de especies (cosa contraria a lo que se vio en Infinity War).

Parte del razonamiento del usuario es que se explica que el calentamiento global, hambrunas y demás efectos terribles llegaron al planeta Titán por la sobrepoblación. No obstante, el mismo fan cree que esto no explica el hecho de que no haya vida en ese planeta, ya que inclusive a la Tierra le cayó un meteoríto y la vida se sostuvo. Parece que inclusive las bacterias han desaparecido del habitad de Thanos. ¿Qué sucedió en realidad?



Aquí es donde viene el giro inesperado. Jlefrench explica que buscó en los cómics por una explicación y se topó con un villano capaz de absorber la energía vital de los planetas: Galactus. ¡Todo este tiempo el titán loco ha estado protegiendo a los habitantes del universo de la extinción total!



" Galactus no atacaría ningún planeta si no tuviera suficiente energía vital para comer. Esta es la clave del objetivo de Thanos: destruir la fuente de alimento de Galactus para que la otra mitad del universo sobreviva", se lee en la entrada de Reddit.

Avengers Avengers 4: Endgame | ¡Thanos es el bueno según teoría! Podría estar deteniendo a otro poderoso villano. (Foto: CBR)

Avengers: Endgame tiene una gran oportunidad para dar un giro inesperado en la historia del Universo Cinematográfico de Marvel. Pero, por supuesto, las acciones del villano no son de elogiar. Según cómo ha venido operando el equipo de los Vengadores, se debería eliminar a Galactus para dejar bien.



Veremos qué planea Marvel Studios para el futuro de sus películas el 25 de abril (fecha de estreno). Por lo pronto solo se sabe que llegará la cinta Spider-Man Far From Home como la primera de la Fase 4. Luego de finalizada esa historia por fin se revelará lo nuevo que llegará al cine.