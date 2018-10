Avengers 4: filtran supuesta banda sonora de la secuela de 'Infinity War'  [VIDEO]

Avengers 4 , secuela de Avengers: Infinity War , está por llegar a los cines en los próximos meses. Una reciente información ha dado a conocer la supuesta banda sonora del tráiler, y las opiniones destacan que se parece a uno que ya hemos en la pantalla grande.



El usuario Trailer Music dio a conocer en la web vk.com que Marvel Studios dará a conocer en noviembre bajo el título de Avengers: Annihilation. Esta misma fuente aseguró que Avengers 4 tendrá como soundtrack principal la canción Dust and Light de Twelve Titans Music.



Este dato fue filtrado desde interno en Marvel Studios, por lo que la información está siendo tomada con pinzas. Lo que sí llama la atención es que Dust and Light es el mismo tema que fue usada en el tráiler de The Hobbit: The Battle of the Five Armies, pero reversionada como Nevermore.



¿Te gustaría que este sea el soundtrack de Avengers 4?