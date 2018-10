Cada vez más los fans están haciendo lo imposible para descubrir pistas sobre la nueva película de Marvel Studios : Avengers 4. Los directores han mostrado muchas "pistas" que los seguidores quieren decifrar, aunque una nueva teoría podría apuntar en otra dirección.

Si algo nos ha enseñado Marvel y su división responsable de la producción de películas, es que les encanta esconder pistas dentro de cada producto audiovisual. Por ello, los más atentos seguidores están repasando cada uno de los largometrajes que tuvieron un trájico descenlace en Avengers: Infinity War.

Según algunos foros, la clave se encontraría en "Capitán América: el primer vengador", la película que mostró por primera vez a este entrañable personaje que, según las declaraciones del actor Chris Evans, dejará la batuta despidiéndose de las películas de Marvel.

Los que apuntan a esta teoría, se respaldan de lo que explicó el Doctor Erskine en el momento que le inyectaban el suero a Steve Rogers: "Lades and gentlemen, today we take not another step towards annihilation, but the first step on the path to peace."

("Damas y caballeros, hoy tomamos otro paso hacia la "Aniquilación", pero el primer paso hacia el camino de la paz")

Con esto, los que teorizan que el título de Avenger 4 sería "Avengers: Annihilation" confirman todas sus sospechas. Además, agregan que esta no sería la única vez que se escucharía la palabra en las cintas de Marvel, ya que la Bruja Escarlata dijo lo mismo cuando La Visión nació:

¿Qué opinan? ¿Creen que este será el título final de Avengers 4? Otros comentan que Annihilation es solo una palabra que se escogió al azar para el guión. Considerando que Marvel Studios no deja ningún cabo suelto, esto es lo menos probable.