Avengers 4 , la secuela de Avengers: Infinity War , sigue generando teorías sobre su próximo estreno en 2019. Lo curioso es que también ya muchos se animan a especular sobre las escenas post-créditos del filme.



Una fuente confiable para saber qué traman los chicos de Marvel Studios para Avengers 4 es recurriendo a las historietas, pues están han servido de base para la elaboración de los guiones.



ALERTA DE SPOILERS



El estreno de Avengers 4 significa el cierre de la fase tres del Universo Cinematográfico de Marvel.



El siguiente paso, siguiendo la línea de los cómics, es dar paso ' The Eternals', una trama que está idead para Guardianes de la Galaxia Vol. 3. La cuestión sería entonces que Avengers 4 perfile esta futura trama y en la próxima cinta de los Guardianes veamos algo más de argumento.



Según la web Cultura Ocio, Daniel RPK de SuperBroMovies comentó Marvel se encuentra en una fase de castings para dar vida a dos personajes de "The Eternals", seres superpoderosos que protegen la Tierra.



La referencia a ' The Eternals', por lo tanto, la podríamos ver tanto en Avengers 4 como en Capitana Marvel, algo que aún no está confirmado.