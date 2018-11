Avengers 4: teoría indica cómo los Cuatro Fantásticos llegarían a la pelea contra Thanos

Las teorías de los viajes en el tiempo vienen cobrando fuerza luego del estreno de 'Avengers: Infinity War ' y ' Ant-Man and the Wasp '. Para esto se usarían las propiedades del Reino Cuántico; no obstante, esta dimensión no solo serviría para revertir lo ocasionado por Thanos, sino para incluir nuevos personajes en Avengers 4.

Una nueva teoría ha sido compartida en los foros de Reddit , en la que se comenta cómo podría incluirse a los Cuatro Fantásticos en la pelea final contra el Tirán loco. Pues realmente es bastante sencilla pero muy bien argumentada.

Alerta de SPOILERS - Las siguientes lineas contienen información de las más recientes películas de Marvel.

Janet Van Dyne fue rescatada por su esposo del Reino Cuántico en la última película 'Ant-Man and the Wasp '. En la cinta se vio su cuerpo quedó en un estado alterado, el cual puede controlar a conveniencia. Pues esto es lo que sostiene el usuario ElectricalFinish :



" Okay, sabemos que el reino Cuántico puede cambiar la biología, como por ejemplo los cambios de Janet luego de quedarse allí por mucho tiempo. Mi idea es que Reed Richards no se lleva a Susan, Johnny, Ben (y quizás a Doom) al espacio, sino a un viaje por el Reino Cuántico, donde un accidente con su nave o equipo causa que aborten la misión y busquen salir del Reino Cuántico, en el aputo su nave explotaría, causando una ola devastadora de energía que los golpea. No tengo idea de cómo cada uno de ellos obtiene sus poderes pero quédense conmigo aquí: Johnny podría ser el mecánico del equipo y estar más cerca del cuarto de motores, donde la explosión sucede, obteniendo sus poderes de fuego.".

La historia que el cuenta realmente es muy similar a lo que se ha visto en las otras películas de los Cuatro Fantásticos. Avengers 4 podría tomarse libertades de incluir nuevos héroes para poder vencer a Thanos.



Considerando las imágenes que se vieron al final de ' Ant-Man and the Wasp ', se deduce que el Reino Cuántico será crucial para salvar al universo. De alguna u otra forma deberán sacar a Scott Lang de allí.