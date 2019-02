Avengers: Endgame | Conoce cinco nuevos detalles del tráiler revelados en el Super Bowl  2019

Avengers: Endgame nos regaló su segundo tráiler en la Super Bowl 2019. Para los fans de Marvel obtuvieron lo que tanto querían: la secuela de Infinity War estrenó su esperado segundo avance oficial. El video fue publicado en todas las redes sociales de Marvel Studios , como también en la plataforma de YouTube. Sin embargo, solo bastaron 30 segundos de video para descubrir algunos datos curiosos e interesantes.



¿Qué le ha pasado a Nueva York?

Las tomas iniciales del lugar, más claramente en la fotografía de la Estatua de la Libertad a las (0:05), revelan una Nueva York muy diferente a la que está acostumbrada la audiencia, con Liberty Island ahora el centro de lo que parece ser una nueva sociedad. de los sobrevivientes del Snap bajo un cielo extremadamente nublado. Esto no solo nos hace recordar el problema de lo que le sucedió al resto de la humanidad que se quedó tras el éxito de Thanos en la entrega anterior (como también se ve en el póster del grupo de apoyo a las 0:08, preguntando "¿Dónde?" ¿Vamos, ahora que se han ido? ”), Pero parece confirmar que Endgame no se recupera inmediatamente después de los eventos de la Guerra del Infinito , porque la sociedad tiene que haber tomado algo.tiempo para reagruparse.

Tony Stark no está solo

A pesar de lo que parecía ser el caso en el primer tráiler de la película, el disparo a las 0:14 confirma que Tony Stark no se ha rendido porque ciertamente parece ser bastante optimista trabajando junto a Nebula, en el breve vistazo que podemos apreciarlos. ¿Podría estar construyendo la nave espacial en la que lo vemos en el primer tráiler? Y si es así, ¿qué le pasó a Nebula entre esos dos disparos que ella no está en la nave con Tony?



Thor todavía tiene su nuevo martillo:

Claro, Stormbreaker (el martillo de Thor) no logró matar a Thanos en Infinity War , pero el Dios del Trueno no ha abandonado su nueva arma debido a eso; Puedes verlo sujetándolo a las 0:19. ¿Esto significa que aún podría ser responsable de la muerte de Thanos? (Y mientras estamos en el tema de Thor y esa toma en particular, ¿cuál es la posibilidad de que las montañas en el fondo estén en el mismo lugar que las colinas y el agua en el fondo de la aparición de Rocket a las 0:16? viviendo juntos en aislamiento de todos los demás después del Snap?)



Los nuevos Vengadores:

​La ultima escena de lo que, presumiblemente, es el nuevo equipo de Avengers para Endgame en 0:25 muestra una interesante alineación: Capitán América, Thor, Black Widow, Rocket, Ant-Man, War Machine y otra figura en el fondo demasiado borrosa para ser distinguida correctamente. ¿Podría ser Ronin (también conocido como Hawkeye en su nueva identidad disfrazada)? Eso tendría sentido teniendo en cuenta su aspecto anterior en el tráiler (0:21). Vale la pena tener en cuenta que la promoción para Avengers: Infinity War incluyó tomas que no existían en la película final, y ese podría ser el caso aquí también, pero en ese caso, ¿por qué no está aquí Iron Man? (Además, vale la pena señalar que esta foto podría tomarse como confirmación del rumor de que Rocket se une a los Vengadores en la película).



Entrante:

¿Qué están mirando todos en el segundo 0:15? Claramente hay algo en el cielo ¿podría ser que Tony Stark regrese a la Tierra de alguna manera, o algo así y alguien más? Teniendo en cuenta los personajes que no están presentes en esa toma, es muy probable, sue sea Thor (Chris Hemsworth) o Rocket que vienen a visitarnos. (El público ya ha visto la llegada de Ant-Man en el primer tráiler ). También vale la pena mencionar: este es el único disparo claro que recibimos de Bruce Banner en todo el lugar, lo cual es extraño; se siente como si algo pudiera y debería ser tomado del hecho de que pasamos menos tiempo con él que War Machine, considerando lo importante que era para Infinity War. ¿Es posible que no lo veamos más porque él gasta más de la película Hulked up?