"Avengers: Endgame" ha hecho que Tony Stark cometa esta gran ironía a favor de Loki luego de siete años

Las últimas

[{"id":132217,"title":"Selecci\u00f3n Peruana Femenina Sub 19: las chicas har\u00e1n su debut en la Liga Sudamericana Zona Norte","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana-femenina-sub-19-chicas-haran-debut-liga-sudamericana-zona-norte-132217","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7fd2ed1089f.jpeg"},{"id":132223,"title":"Con Messi y CR7 palmo a palmo: el top 10 de los goleadores hist\u00f3ricos de la Champions League [FOTOS]","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/maximos-goleadores-historicos-champions-league-actualizado-lionel-messi-cristiano-ronaldo-top-10-anotadores-torneo-continental-fotos-132223","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7fc3f9dbb6f.jpeg"},{"id":132231,"title":"La hora de la revoluci\u00f3n: Zidane echa mano de sus millonarios fichajes para debut en Par\u00eds","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-psg-hazard-militao-mendy-titulares-parque-principes-champions-league-espana-132231","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7fcf19ce480.jpeg"},{"id":132235,"title":"\"Joker 2\" no est\u00e1 en planes seg\u00fan el director Todd Phillips","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/joker-2-planes-director-todd-phillips-cine-joker-guason-joaquin-phoenix-estrenos-132235","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/30\/5d695c5850a3c.jpeg"},{"id":132233,"title":"\u00bfC\u00f3mo va la negociaci\u00f3n entre Alianza Lima y Kevin Quevedo para renovar contrato?","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-negociacion-intimos-kevin-quevedo-renovar-contrato-132233","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/25\/5d623090590d5.jpeg"},{"id":132232,"title":"\"Joker\": Joaquin Phoenix revela c\u00f3mo logr\u00f3 la inquietante risa del Guas\u00f3n","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/joker-joaquin-phoenix-revela-logro-inquietante-risa-guason-cine-132232","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7fcf1772166.jpeg"},{"id":132228,"title":"Real Madrid sonr\u00ede: PSG descarta a Mbapp\u00e9 y a Cavani para el debut por Champions en Francia","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/real-madrid-vs-psg-mbappe-cavani-son-descartados-oficialmente-parisinos-jugaran-debut-champions-league-2019-20-espana-132228","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7fc8c330e6c.jpeg"},{"id":132221,"title":"A romperla en Champions: Ansu Fati y la posibilidad de romper un nuevo r\u00e9cord","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-vs-borussia-dortmund-ansu-fati-oportunidad-historia-champions-league-dpm-132221","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7f7430806e6.jpeg"},{"id":132226,"title":"Todo tiene su final: Mandzukic se ve fuera de Juventus y apunta a llegar a una liga ex\u00f3tica","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/fichajes-2020-mario-mandzukic-ve-fuera-juventus-apunta-llegar-qatar-proximo-mercado-132226","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7fca20cd159.jpeg"},{"id":132230,"title":"\"Thor 4\" tendr\u00eda cameo de Star-Lord seg\u00fan filtraciones","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/marvel-thor-4-tendria-cameo-star-lord-filtraciones-thor-love-and-thunder-132230","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7fca00044c1.jpeg"},{"id":132229,"title":"Revive los goles de la s\u00e9ptima fecha del torneo Clausura","categoria":"Goles","slug_categoria":"depor\/videos\/goles","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/goles","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/goles\/peru-revive-goles-fecha-siete-torneo-clausura-video-nnav-132229","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7fc8266a61d.jpeg"},{"id":131887,"title":"Promoci\u00f3n Raspagol Depor","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/promocion-raspagol-131887","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/13\/5d7c0bf8461c4.jpeg"},{"id":132227,"title":"\"Avengers: Endgame\" ha hecho que Tony Stark cometa esta gran iron\u00eda a favor de Loki luego de siete a\u00f1os","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-hecho-tony-stark-cometa-gran-ironia-favor-loki-luego-siete-anos-vengadores-avengers-4-marvel-132227","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7fc5a905cf8.jpeg"},{"id":132219,"title":"\u00bfGriezmann, eres t\u00fa? Riquelme, la nueva 'joya' del Atl\u00e9tico con gran parecido f\u00edsico al franc\u00e9s","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fichajes-2020-rodrigo-riquelme-sigue-planes-simeone-atletico-madrid-liga-santander-espana-132219","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7fc12b07b23.jpeg"},{"id":132210,"title":"'Torito' Bogado, el exgoleador de Uni\u00f3n Comercio que pudo llegar a Alianza Lima, ya no juega en River Plate de Paraguay","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/torito-bogado-exgoleador-union-comercio-pudo-llegar-alianza-lima-juega-river-plate-paraguay-132210","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7fb87b4eeef.jpeg"},{"id":132224,"title":"\"Avengers: Endgame\": hacen baile de los Vengadores y resumen toda la pelea contra Thanos en 7 minutos","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-baile-vengadores-resumen-pelea-thanos-7-minutos-vengadores-avengers-4-marvel-132224","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7fbef322fc7.jpeg"},{"id":132215,"title":"\u00bfD\u00f3nde militan los goleadores de los \u00faltimos a\u00f1os de Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal?","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-universitario-deportes-sporting-cristal-militan-goleadores-equipos-fotos-132215","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7fba7cd9292.jpeg"},{"id":132205,"title":"Diamante en bruto: las maravillas que hac\u00eda Ansu Fati con solo 9 a\u00f1os en el Sevilla [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-ansu-fati-maravillas-9-anos-sevilla-video-132205","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7fbc7ec170e.jpeg"},{"id":132216,"title":"\u00bfCu\u00e1ntos cl\u00e1sicos ha ganado Pablo Bengoechea al mando de Alianza Lima?","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/alianza-lima-vs-universitario-deportes-clasicos-ganado-pablo-bengoechea-mando-intimos-132216","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/21\/5ce3fa00bde7f.jpeg"},{"id":132218,"title":"\"Dragon Ball Super\" es resumido en tres minutos en divertido video","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-resumido-tres-minutos-dbs-dragon-ball-youtube-viral-132218","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7fbadf9c0bf.jpeg"},{"id":132213,"title":"\u00a1Un dineral! La millonaria cifra que recibir\u00eda el Liverpool si repite el t\u00edtulo de la Champions","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/napoli-vs-liverpool-millonaria-cifra-recibiran-reds-repiten-titulo-champions-league-2019-20-132213","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7fba901627b.jpeg"},{"id":132211,"title":"Dragon Ball Super: escena de Super-Boo y Gohan es inmortalizada en espectacular figura de colecci\u00f3n","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-escena-super-boo-gohan-inmortalizada-espectacular-figura-coleccion-dragon-ball-z-dbs-132211","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7fb7fa8f9a5.jpeg"},{"id":132208,"title":"Per\u00fa: realizan banderazo en favor de promover el f\u00fatbol femenino","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/videos\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/otros-deportes\/peru-realizan-banderazo-favor-promover-futbol-femenino-video-nnav-132208","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7fb6d9b4e6d.jpeg"},{"id":132206,"title":"\"Sent\u00ed que no ser\u00eda bueno para m\u00ed volver al Real Madrid\": Zidane lo tiene en la mira pero \u00e9l no piensa regresar","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fichajes-real-madrid-odegaard-revela-seria-bueno-carrera-regresar-club-blanco-liga-santander-132206","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7fb604c4f35.jpeg"},{"id":132124,"title":"Pok\u00e9mon: as\u00ed fue la racha perdedora de Ash en los \u00faltimos 20 a\u00f1os antes de ganar la Liga Pok\u00e9mon","categoria":"Radio Depor","slug_categoria":"depor\/radio-depor","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/radio-depor","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/radio-depor\/pokemon-racha-perdedora-ash-ultimos-20-anos-ganar-liga-pokemon-132124","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7e92bb4e0ab.jpeg"},{"id":132147,"title":"PES 2019: as\u00ed quedaron los peruanos en el Campeonato Brasile\u00f1o de F\u00fatbol Digital 2019","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/pes-2019-quedaron-peruanos-campeonato-brasileno-futbol-digital-2019-132147","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7eb51e16a64.jpeg"},{"id":132202,"title":"Barcelona vs. Borussia Dortmund: fecha, horarios y canales en el Signal Iduna Park por la Champions League","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-vs-borussia-dortmund-vivo-online-ver-fecha-horarios-canales-via-fox-sports-tudn-movistar-liga-campeones-laliga-tv-directo-gratis-jornada-1-grupo-f-live-champions-league-2019-20-132202","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7fad1dd0709.jpeg"},{"id":132204,"title":"Google dedica un doodle a B.B. King, el \u2018Rey del Blues\u2019","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/google-dedica-doodle-b-b-king-rey-blues-132204","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7fb0d2d0475.jpeg"},{"id":132200,"title":"No es Eriksen: Real Madrid va por delantero del Tottenham, pero el Bayern se interpone en su camino","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-fichajes-troy-parrott-juvenil-tottenham-mira-merengue-2020-132200","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7faeeeab9e8.jpeg"},{"id":132201,"title":"\u00a1Indignante! El comentario racista en la TV italiana contra Lukaku que sorprende al mundo","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/inter-milan-champions-league-comentario-racista-panelista-tv-lukaku-indigna-mundo-video-nczd-132201","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7fae2951be8.jpeg"},{"id":132199,"title":"Sporting Cristal: Carlos Lobat\u00f3n y el anuncio que alegrar\u00e1 a los celestes","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sporting-cristal-carlos-lobaton-anuncio-alegrara-celestes-video-132199","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7fa823657fe.jpeg"},{"id":132198,"title":"Con Hohberg en Alianza Lima: \u00bfc\u00f3mo qued\u00f3 el \u00faltimo cl\u00e1sico que se jug\u00f3 en el Monumental?","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-vs-alianza-lima-quedo-clasico-jugo-monumental-132198","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7fa1d59afbc.jpeg"},{"id":132196,"title":"Messi solo sonr\u00ede: el \u00e1rbitro que dirigir\u00e1 el Barza vs. Dortmund que trae buenos recuerdos a los azulgranas","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-vs-dortmund-hategan-arbitro-le-trae-buenos-recuerdos-azulgranas-champions-league-132196","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7fa8cb17c24.jpeg"},{"id":132197,"title":"\u00a1Es oficial, se queda! United estuvo a punto de 'perderlo' y hoy confirm\u00f3 su renovaci\u00f3n hasta 2023","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/fichajes-2020-gea-renovo-manchester-united-2023-termino-rumores-salida-old-trafford-espana-132197","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7fa7f366b35.jpeg"},{"id":132195,"title":"\u00bfQu\u00e9 dir\u00e1n en Chelsea? Hazard explic\u00f3 la tremenda diferencia entre Real Madrid y los 'blues'","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-noticias-eden-hazard-explico-tremenda-diferencia-casa-blanca-chelsea-132195","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7fa5d277f28.jpeg"},{"id":132194,"title":"Alejandro Hohberg y sus espectaculares n\u00fameros con Universitario de Deportes","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-alejandro-hohberg-espectaculares-numeros-crema-132194","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7fa3a1c7df7.jpeg"},{"id":132177,"title":"Horarios, guia TV y canales del Napoli vs. Liverpool EN VIVO por debut del Grupo E de la Champions League","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/napoli-vs-liverpool-vivo-online-ver-fecha-horarios-canales-tv-via-espn-2-sky-sports-directo-hirving-lozano-gratis-live-debut-jornada-1-grupo-e-champions-league-2019-20-san-paolo-mexico-132177","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7f0156c5f5a.jpeg"},{"id":130346,"title":"Champions League en vivo 2019-2020: estad\u00edsticas y horarios de los partidos por la fase de grupos","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/champions-league-vivo-2019-2020-calendario-estadisticas-horarios-futbol-gratis-online-lionel-messi-cristiano-ronaldo-barcelona-real-madrid-juventus-espn-fox-sports-espana-mexico-peru-nnda-nnrt-130346","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7f9ee45ee6e.jpeg"},{"id":132190,"title":"El 'Hospital Real Madrid': todas las bajas de Zidane para el debut ante el PSG por Champions League","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/real-madrid-marcelo-bajas-cuadro-blanco-enfrentar-psg-champions-league-espana-fotos-132190","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7f9944d8fef.jpeg"},{"id":132193,"title":"Pok\u00e9mon: si Ash Ketchum gan\u00f3 la Liga Pok\u00e9mon, \u00bfqu\u00e9 pasar\u00e1 en el futuro del anime?","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/pokemon-ash-ketchum-gano-liga-pokemon-pasara-futuro-anime-satoshi-nnda-nnlt-132193","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7f9cd04de07.jpeg"},{"id":132192,"title":"Universitario visita a Huancayo: d\u00f3nde est\u00e1 el \u00faltimo once que fue hasta la incontrastable y fue campe\u00f3n con Comizzo","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-once-huancayo-campeon-comizzo-fotos-132192","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/04\/5ccde2ac6689f.jpeg"},{"id":132188,"title":"Cristiano como nunca lo viste: 'CR7' llor\u00f3 al ver im\u00e1genes de su padre en emotiva entrevista [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/cristiano-ronaldo-cr7-lloro-ver-imagenes-padre-emotiva-entrevista-video-132188","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7f980a68e14.jpeg"},{"id":132189,"title":"\u00a1Ya llega el cl\u00e1sico! Fecha, hora y canal del Universitario de Deportes vs. Alianza Lima por el Torneo Clausura","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-vs-alianza-lima-fecha-hora-canal-clasico-torneo-clausura-via-golperu-132189","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7f93ba93eba.jpeg"},{"id":84569,"title":"\u25b7 VER F\u00daTBOL EN VIVO: conoce la gu\u00eda completa para seguir EN DIRECTO los partidos de esta semana","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/futbol-vivo-online-gratis-ver-directo-partidos-amistosos-fifa-premier-league-liga-santander-bundesliga-champions-league-liga-mx-copa-movistar-resultados-tabla-posiciones-partidos-noticia-nnda-84569","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7f8de4e2f60.jpeg"},{"id":132187,"title":"Zidane ya no sabe qu\u00e9 hacer: un nuevo lesionado en el Real Madrid se pierde partido ante PSG","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/real-madrid-vs-psg-marcelo-cae-lesionado-nueva-baja-merengue-champions-league-espana-nczd-132187","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7f8a2ba2ea5.jpeg"},{"id":132111,"title":"HOY | Real Garcilaso vs. Sport Huancayo por la fecha 7 del Torneo Clausura | Liga 1 | EN VIVO","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/real-garcilaso-vs-sport-huancayo-vivo-online-via-gol-peru-fecha-7-torneo-clausura-liga-1-nczd-132111","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7e820e4a769.jpeg"},{"id":132185,"title":"Ahora sonr\u00ede, pero antes...: el dardo de Philippe Coutinho al vestuario del Barcelona","categoria":"Alemania","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/alemania","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/alemania","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/alemania\/fc-barcelona-coutinho-mensaje-vestuario-azulgrana-llegar-liverpool-liga-santander-espana-132185","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7f8f75cb2e1.jpeg"},{"id":132090,"title":"EN VIVO | Tabla de Posiciones y acumulada: todos los resultados de la fecha 7 del Torneo Clausura | LIGA 1","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-universitario-deportes-sporting-cristal-vivo-tabla-posiciones-torneo-clausura-liga-resultados-132090","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/13\/5d7c0138b1f4e.jpeg"},{"id":132186,"title":"\u00a1La 'Chela' Pesa!","categoria":"Impresa","slug_categoria":"depor\/impresa","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/impresa","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/impresa\/chela-pesa-132186","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7f895b64d16.jpeg"}]