Avengers: Endgame | 'The Rock' tiene un papel ideal en el UCM según Anthony Russo

Las últimas

[{"id":120331,"title":"El primer sacrificado: Florentino P\u00e9rez ya eligi\u00f3 qui\u00e9n se va del Real Madrid con la llegada de Mendy","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-fichajes-sergio-reguilon-sera-primer-jugador-saldra-equipo-blanco-liga-santander-120331","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0a68f6105a5.jpeg"},{"id":120194,"title":"Colombia vs. Qatar: chocan en Sao Paulo hoy por fecha 2 del Grupo B de la Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/colombia-vs-qatar-vivo-directo-online-caracol-directv-rcn-dazn-tyc-sports-fecha-2-copa-america-2019-nndc-120194","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/18\/5d09b6c60c036.jpeg"},{"id":120335,"title":"Miguel Trauco no continuar\u00eda en Flamengo luego de la Copa Am\u00e9rica","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana-miguel-trauco-continuaria-flamengo-disputar-copa-america-120335","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/17\/5d0845fd0528a.jpeg"},{"id":120333,"title":"Dragon Ball Super | \u00a1El Cap\u00edtulo 49 ya tiene primeras im\u00e1genes! Moro encara la batalla final [FOTOS]","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-capitulo-49-primeras-imagenes-filtradas-moro-encara-batalla-final-fotos-leer-online-manga-plus-shueisha-espanol-mexico-120333","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0a636e96583.jpeg"},{"id":120291,"title":"Ver en vivo, Colombia vs. Qatar por Copa Am\u00e9rica: gu\u00eda de canales por pa\u00eds para seguir el partido de hoy","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/colombia-vs-qatar-hoy-copa-america-2019-vivo-ver-futbol-gratis-online-morumbi-sao-paulo-america-tv-caracol-tv-directv-sports-james-rodriguez-radamel-falcao-queiroz-nnda-nnrt-120291","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0a38c36315f.jpeg"},{"id":120330,"title":"Copa Am\u00e9rica 2019: \u00bfpor qu\u00e9 Jap\u00f3n y Qatar fueron invitados a la copa?","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america\/copa-america-japon-qatar-invitados-jugar-copa-america-2019-nnda-nnlt-120330","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0a64dc39859.jpeg"},{"id":120214,"title":"PS5 y Xbox Scarlett: AMD revel\u00f3 detalles sobre el futuro de las nuevas consolas [AUDIO]","categoria":"Radio Depor","slug_categoria":"depor\/radio-depor","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/radio-depor","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/radio-depor\/ps5-xbox-scarlett-amd-responde-esperar-nuevas-consolas-audio-120214","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/18\/5d093d57eb8b7.jpeg"},{"id":120326,"title":"Edison Flores y Andr\u00e9 Carrillo le metieron 'chocolate' y goles a la pr\u00e1ctica bicolor [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana-edison-flores-andre-carrillo-le-metieron-chocolate-goles-practica-bicolor-copa-america-brasil-2019-video-120326","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0a64ed4b936.jpeg"},{"id":120328,"title":"\u00bfPor encima de Griezmann? Vestuario del Barcelona se pronuncia por vuelta de Neymar este 2019","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-fichajes-vestuario-cule-aprueba-vuelta-neymar-proxima-temporada-120328","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0a648518db7.jpeg"},{"id":120329,"title":"\u00a1Tenemos nuevo campe\u00f3n! Drake Maverick sorprendi\u00f3 a R-Truth y le quit\u00f3 el t\u00edtulo 24\/7 en SmackDown LIVE [VIDEO]","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-drake-maverick-le-quito-titulo-24-7-r-truth-afueras-recinto-celebraba-smackdown-live-video-120329","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0a6345c33ef.jpeg"},{"id":120217,"title":"PES 2019 | La PES League (Mundial) anuncia sus fechas de la Gran Final","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/pes-2019-gran-final-pes-league-mundial-fecha-120217","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/18\/5d09424a7deab.jpeg"},{"id":120293,"title":"\u00a1Se paraliza el Morumbi! las alineaciones de Colombia y Qatar por duelo por la Copa Am\u00e9rica 2019 [FOTOS]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/colombia-vs-qatar-vivo-onces-queiroz-felix-sanchez-duelo-grupo-b-copa-america-2019-fotos-120293","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/03\/5cf554c3b0571.jpeg"},{"id":120183,"title":"Dragon Ball Super | Selfie de Broly y Cheelai se ha vuelto viral en las redes sociales","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-selfie-cheelai-vuelto-viral-dbs-dragon-ball-120183","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/01\/19\/5c43e5a58ab7c.jpeg"},{"id":120219,"title":"Spider-Man: Far From Home | \u00a1Mysterio es un nuevo Vengador! Nuevo tr\u00e1iler es revelador","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/spider-man-far-from-home-avengers-endgame-lejos-casa-spiderman-nuevo-trailer-muestra-mysterio-nuevo-integrante-vengadores-120219","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/18\/5d09454f0b237.jpeg"},{"id":120242,"title":"\u00a1Por el pase a cuartos! Fecha, hora y canales del Colombia vs. Qatar EN VIVO v\u00eda Caracol TV por Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/colombia-vs-qatar-vivo-copa-america-2019-fecha-hora-canal-rcn-caracol-tv-qatar-tv-directv-dazn-televisa-univision-america-tyc-sports-win-sports-morumbi-sao-paulo-grupo-b-120242","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/18\/5d09b7df58c9c.jpeg"},{"id":120209,"title":"Argentina vs. Paraguay: partidazo hoy en el Mineirao por fecha 2 de la Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/argentina-vs-paraguay-vivo-online-directo-tyc-sports-tv-publica-directv-caracol-sky-sports-fecha-2-copa-america-brasil-2019-mineirao-nndc-120209","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/18\/5d09b9393ecfb.jpeg"},{"id":120178,"title":"PES 2020: los primeros cinco estadios completamente licenciados del simulador de Konami","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/pes-2020-cinco-estadios-licenciado-enamoran-hincha-konami-pes-2019-120178","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/18\/5d09147f44305.jpeg"},{"id":120324,"title":"Avengers: Endgame | \u00a1Oficial! Kevin Feige confirma el reestreno de la pel\u00edcula con escenas extendidas","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-oficial-kevin-feige-confirma-reestreno-pelicula-escenas-extendidas-avengers-4-escenas-eliminadas-estreno-120324","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0a58a8e8120.jpeg"},{"id":120323,"title":"\u00bfAlista los pu\u00f1os? Valentina Shevchenko defender\u00eda su t\u00edtulo de peso mosca en la estelar del UFC Uruguay","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/ufc-valentina-shevchenko-defendera-titulo-peso-mosca-femenino-liz-carmouche-ufc-uruguay-espn-120323","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0a693ef0f9a.jpeg"},{"id":120325,"title":"Venezuela ser\u00eda uno de los equipos m\u00e1s goleados de la Copa Am\u00e9rica, pero el VAR los salv\u00f3","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana-venezuela-seria-equipos-goleados-copa-america-var-salvo-120325","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/16\/5d0696c9a817d.jpeg"},{"id":120322,"title":"Tras el empate con Brasil: la nueva ubicaci\u00f3n de Venezuela en el R\u00e1nking FIFA, seg\u00fan MisterChip","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/copa-america-2019-venezuela-nueva-ubicacion-ranking-fifa-0-0-brasil-120322","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0a594a0c03a.jpeg"},{"id":120311,"title":"\u00a1Bienvenido a casa! Mats Hummels regresa al Borussia Dortmund para la pr\u00f3xima temporada","categoria":"Alemania","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/alemania","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/alemania","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/alemania\/fichajes-2019-hummels-borussia-dortmund-despues-tres-anos-bayern-munich-bundesliga-nndc-120311","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0a584d62a8a.jpeg"},{"id":120063,"title":"Dragon Ball Super | Cell regresa en impresionante fan-art, muestra su etapa m\u00e1s siniestra","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-cell-reaparece-dibujo-realista-resulta-espeluznante-dbs-dragon-ball-120063","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/17\/5d07d470262ab.jpeg"},{"id":120199,"title":"Avengers: Endgame | \u00bfKatherine Langford vuelve? Morgan Stark podr\u00eda ser parte del UCM","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-morgan-stark-volvera-ucm-ausencia-katherine-langford-esconde-dato-vengadores-avengers-4-ucm-mcu-120199","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/18\/5d0929820959d.jpeg"},{"id":120321,"title":"El regalo que recibi\u00f3 Ricardo Gareca tras su llegada a complejo de Fluminense [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/peru-copa-america-2019-ricardo-gareca-recibio-camiseta-fluminense-video-nndc-120321","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0a53590e3c4.jpeg"},{"id":120191,"title":"FIFA 19 | Equipo de la Temporada (TOTS) de Am\u00e9rica Latina premia a Racing","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-19-racing-protagoniza-equipo-temporada-latinoamerica-tots-ea-sports-120191","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/18\/5d091da89d6f5.jpeg"},{"id":120060,"title":"Dragon Ball Heroes | Cap\u00edtulo 12 ONLINE subtitulado saldr\u00e1 en YouTube en el mes de junio","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-capitulo-12-dragon-ball-heroes-online-subtitulado-espanol-fecha-estreno-dbs-dragon-ball-mexico-120060","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/17\/5d07d15406c40.jpeg"},{"id":120192,"title":"Dragon Ball Super | Vegeta Super Saiyan Dios revela sus nuevas habilidades para Xenoverse 2","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/dragon-ball-super-version-poderosa-vegeta-llegara-dragon-ball-xenoverse-2-120192","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/18\/5d09228c618e9.jpeg"},{"id":120299,"title":"HOY, Argentina vs. Paraguay EN VIVO: conoce la gu\u00eda de canales por pa\u00eds para ver por TV la Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/argentina-vs-paraguay-hoy-copa-america-2019-ver-futbol-gratis-online-fecha-horarios-canales-tyc-sports-tigo-sports-messi-scaloni-cardozo-nnda-nnrt-120299","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0a4f1c414c1.jpeg"},{"id":120317,"title":"Deja el '13': nuevo fichaje estrella del Flamengo le pide el dorsal a Trauco y se lo entrega","categoria":"Brasil","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/brasil","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil\/fichajes-2019-rafinha-llega-flamengo-pidio-numero-13-miguel-trauco-entrego-nndc-120317","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0a535461fb7.jpeg"},{"id":120290,"title":"M\u00e9xico vs. Canad\u00e1: gu\u00eda de canales TV y horarios hoy por fecha 2 del Grupo A de Copa Oro 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/mexico-vs-canada-vivo-directo-fecha-horarios-canales-univision-televisa-copa-oro-2019-tdn-tv-azteca-canal-estrellas-rcn-caracol-directv-denver-fox-sports-minuto-minuto-120290","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/18\/5d09c06f4e918.jpeg"},{"id":120298,"title":"Boruto: Kurama, \"Nueve Colas\", revela inesperado secreto sobre Naruto","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/boruto-inesperada-confesion-kurama-nueve-colas-naruto-kyubi-nnda-nnlt-120298","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/18\/5d09b1ead7dad.jpeg"},{"id":120184,"title":"Avengers: Endgame | 'The Rock' tiene un papel ideal en el UCM seg\u00fan Anthony Russo","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-the-rock-interpretar-personaje-anthony-russo-avengers-4-marvel-cine-roca-120184","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/18\/5d0918776ec5c.jpeg"},{"id":120315,"title":"Per\u00fa vs. Brasil: Paolo Guerrero le pidi\u00f3 a Tite que no le mande marca personal","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-brasil-paolo-guerrero-le-pidio-tite-le-mande-marca-personal-nndc-120315","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0a4831e35e5.jpeg"},{"id":120245,"title":"\u00a1La \u00faltima oportunidad! Hora y canales del Argentina vs. Paraguay EN VIVO por Grupo B de Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/argentina-vs-paraguay-vivo-directo-online-live-directv-tv-publica-tyc-sports-tigo-sports-caracol-telemundo-fecha-horarios-canales-tv-copa-america-brasil-2019-120245","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/18\/5d09bb698a6dc.jpeg"},{"id":120262,"title":"Per\u00fa vs. Brasil: fecha, hora y en qu\u00e9 canales ver el partido por el Grupo A de Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-brasil-fecha-horarios-canales-choque-grupo-copa-america-2019-nndc-120262","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0a491e8f9cd.jpeg"},{"id":120316,"title":"\u00a1Ser\u00eda el defensa m\u00e1s caro! Manchester City pone 95 millones de euros por figura de la Serie A","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/fichajes-2019-manchester-city-planea-pagar-95-millones-euros-kalidou-koulibaly-napoli-120316","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0a4cc059d6e.jpeg"},{"id":96219,"title":"Gu\u00eda completa de la Copa Am\u00e9rica 2019: partidos, resultados y links para VER gratis todos los partidos","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america-2019-vivo-gratis-online-ver-tv-directo-online-ficha-fixture-calendario-horarios-partidos-resultados-tabla-posiciones-nnda-nnlt-96219","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/13\/5d02c4eaae72d.jpeg"},{"id":119309,"title":"Copa de Oro 2019 EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE: fixture, marcadores y canales de todos los duelos del certamen","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-oro-vivo-marcadores-sedes-canales-partidos-torneo-online-gratis-seguir-mexico-hora-fecha-canal-servicio-streaming-grupos-televisa-deportes-univision-deportes-tsn2-nnda-nnrt-119309","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/11\/5d002c480e67e.jpeg"},{"id":120314,"title":"Venezuela con \"V\" de VAR: revisa los cuatro goles que la tecnolog\u00eda anul\u00f3 a favor de la 'vinotinto' [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/copa-america-2019-venezuela-goles-anulados-var-mantienen-vida-torneo-video-120314","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0a4b2bc5e00.jpeg"},{"id":120283,"title":"\u00bfQu\u00e9 resultados necesita la Selecci\u00f3n Peruana para clasificar a los cuartos de final de la Copa Am\u00e9rica Brasil 2019?","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/copa-america-2019-necesita-seleccion-peruana-clasificar-cuartos-final-torneo-120283","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/18\/5d09990dacdba.jpeg"},{"id":120223,"title":"M\u00e9xico vs. Canad\u00e1: partidazo hoy en el Broncos Stadium por fecha 2 del Grupo A de Copa Oro 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/mexico-vs-canada-vivo-online-televisa-univision-tdn-tv-azteca-fox-sports-rcn-caracol-directv-grupo-broncos-stadium-at-mile-high-denver-nndc-120223","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/18\/5d09be1722025.jpeg"},{"id":120307,"title":"Lamentable noticia: Luis Enrique dej\u00f3 de ser entrenador de la Selecci\u00f3n Espa\u00f1ola","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/luis-enrique-deja-seleccion-espanola-entrenador-pone-cargo-disposicion-robert-moreno-toma-cargo-espana-120307","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0a38e2a1d7f.jpeg"},{"id":120306,"title":"\"\u00a1Qu\u00e9 viva el VAR!\": el grito de Dudamel luego de empatar con Brasil y seguir con vida en la Copa Am\u00e9rica","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/venezuela-copa-america-2019-rafael-dudamel-halagos-var-luego-empatar-brasil-nndc-120306","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0a3d409a889.jpeg"},{"id":84569,"title":"\u25b7 VER F\u00daTBOL EN VIVO: sigue EN DIRECTO ONLINE la Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/futbol-vivo-online-gratis-ver-directo-partidos-amistosos-fifa-premier-league-liga-santander-bundesliga-champions-league-liga-mx-copa-movistar-resultados-tabla-posiciones-partidos-noticia-nnda-84569","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0a3e0c9b977.jpeg"},{"id":120310,"title":"\"El futuro nadie lo sabe\": crack del Barcelona abre la puerta de salida del Camp Nou","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-philippe-coutinho-abrio-puerta-salida-camp-nou-proxima-temporada-120310","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0a40020b4b1.jpeg"},{"id":120309,"title":"\u00a1Para gritarlos otra vez! Revive los tres golazos de la 'bicolor' en el triunfo ante Bolivia [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana-revive-tres-golazos-bicolor-triunfo-bolivia-copa-america-brasil-2019-video-120309","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0a3b277aaeb.jpeg"}]