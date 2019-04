¡No es 'Avengers: Endgame'! CEO de Marvel revela cuál película dará fin a la Fase 3 del UCM

¡No hay que precipitarse! La comunidad de Marvel cree con justa razón que Avengers: Endgame será el cierre de la Fase 3 del UCM; sin embargo, el broche de oro estaría en otra próxima película.



Kevin Feige , CEO de Marvel Studios, ofreció una entrevista a ComicBook Movie y anunció que será Spider-Man: Far From Home la cinta que de cierre a la Fase 3 en vez de Avengers: Endgame.



" (Spider-Man: Far From Home) Es el final de la tercera fase, (…) Eres la primera persona a la que le dije eso”, expresó Feige.



El máximo ejecutivo de Marvel aclaró que la próxima fase tendrá a Spider-Man como protagonista, a pesar de que los derechos del personaje no sean propiedad de la compañía cinematográfica.



Avengers: Endgame continúa así una tradición que habíamos visto con otras cintas de los Vengadores. Avengers: Era de Ultrón no dio el cierre a la Fase 2, sino fue la primera entrega de Ant-Man.



Spider-Man: Far from Home se estrenará el 1 de julio en Perú, luego que Sony Pictures anunciara un adelanto en la programación del 5 al 2 de julio para Estados Unidos.

AVENGERS: ENDGAME | SINOPSIS

"El grave curso de eventos puestos en marcha por Thanos que eliminó a la mitad del universo y fracturó a los Vengadores, obliga a los sobrevivientes tomar posiciones en la 'Gran Conclusión' de las veintidós películas de Marvel Studios: 'Avengers: Endgame'".



Avengers: Endgame es una película dirigida por Anthony y Joe Russo. El elenco está conformado por Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Brie Larson, Chris Hemsworth, entre otros. El estreno en Perú está programado para el 25 de abril.