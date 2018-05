"Avengers: Infinity War": teoría explica qué personaje asume el rol de Adam Warlock en la película

La última producción de Marvel , "Avengers: Infinity War" , se ha tomado algunas libertades respecto a la trama del cómic 'The Infinity Gauntlet' de 1991. Ambas cuentan con recursos narrativos únicos, por lo que toda adaptación cinematográfica aprovechará recursos diferentes al formato original.



ALERTA DE SPOILER



"Avengers: Infinity War" y "The Infinity Gauntlet" tienen sus coincidencias, pero los fanáticos de Marvel se preguntaban Adam Warlock . ¿Será que Marvel Studios tiene otros planes para este personaje? ¿Cómo no puede aparecer en la película si tiene un papel importante en las viñetas?



De acuerdo con Cultura Geek , Warlock juega un papel central con la gema del alma en una secuencia onírica en la que Thanos emerge completamente victorioso. En la cinta, Stephen Strange toma su lugar con la gema del tiempo.



Warlock en el cómic (Foto: Marvel) Warlock en el cómic 'The Infinity Gauntlet' (Foto: Marvel)

Otra similitud entre ambos personajes es la entrega de la gema del tiempo por parte de Doctor Strange a Thanos luego de decir "esta es la única manera". Este detalle es similar a lo que hace Warlock en el cómic.



Ambos detalles hacen pensar que Doctor Strange estaría ocupando el lugar de Adam Warlock , por lo que quizá nunca veamos a este personaje en la siguiente entrega de Avengers . Pero estas son solo teorías, ¿ustedes qué opinan?