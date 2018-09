Call of Duty: Black Ops 4 desea asegurar su éxito tras su lanzamiento. Por este motivo ha publicado de forma gratuita sus cómics que se centrarán en la historia de los siguientes tres personajes jugables: Ruin, Prophet y Crash.

No solo a través de material audiovisual te ganas la atención del público. También COD se rindió ante los Battle Royale con su nueva modalidad llamada 'Black out'. Por el momento, no se conoce la cantidad de jugadores que se enfrentarán pero en la beta se probó hasta con 64 en simultaneo.

A su vez, se prepara también el modo zombies. Este ya es un clásico de los shooters de Activision y no será una excepción en Call of Duty: Black Ops 4. Inclusive se han prometido tres modos de juego extras con los muertos vivientes.

Si quieres leer los tres primeros cómics de forma gratuita ingresa al siguiente enlace. Actualmente solo hay tres habilitados, mientras más nos acerquemos a la fecha de lanzamiento (12/10/18) se podrá leer el resto de obras de COD.



► Leer los cómics de Call of Duty: Black Ops 4.