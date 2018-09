Las películas Iron Man 2 y Capitana Marvel estarían conectadas a partir de un detalle que solo los más observadores pudieron darse cuenta. Sucede que algunas pistas sobre la trama de Captain Marvel ya se habrían compartido desde el inicio del Universo Cinematográfico de Marvel.



Vayamos a Iron Man 2, cinta dirigida por Jon Favreau y estrenada en 2010. En una escena en particular, Tony Stark habla de tres proyectos de SHIELD (Pegasus, Exodo y Goliath) que su padre -Howard Stark- había trabajado desde la década de 1940.



El proyecto Pegaso es explicado en The Avengers de 2012. Nick Fury cuenta que la intención del proyecto era utilizar la energía del Teseracto para fines militares.



Por su parte, Goliath aparece en Ant-Man and The Wasp como un experimento en el que se buscaba hacer crecer a un ser humano aumentando la distancia atómica en su estructura.



¿Pero qué hay de Exodo? Este proyecto sería presentado en Capitana Marvel. La trama empezaría con Capitán Marvel estrellándose en la Tierra, donde Carol Danvers absorbería los poderes de este superhéroe al toparse con el accidente.



El proyecto Exodo, por lo tanto, haría referencia al intento de SHIELD por enviar a Capitana Marvel en busca de una civilización llamada Kree. ¿Será cierta esta teoría?

