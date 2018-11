Los Comic Con son los mejores lugares donde estrenar nuevo contenido de nuestras franquicias favoritas. Esta lógica hace que muchos seguidores de Capitana Marvel estén pendientes de Comic Con Experiencie de Brasil, que se celebrará del 6 al 9 de diciembre, donde participará la actriz Brie Larson.



La visita de Brie Larson, quien hace de Carol Danvers en Captain Marvel, está programada para el 8 de diciembre. De acuerdo con el portal We Got Covered, el gerente de la convención anunció que se lanzará "una serie de tráileres exclusivos". ¿Por qué no tener la esperanza de que uno sea de Capitana Marvel?



La aparición de la actriz detrás de Capitana Marvel no es garantía de un nuevo tráiler de la cinta, pero sí sabremos más aspectos de la cinta. Por ejemplo, el papel de Jude Law aún sigue siendo un misterio, aunque se sospecha que él interpretaría a Mar-Vell.



El elenco de Capitana Marvel está conformado por Brie Larson (Carol Danvers / Captain Marvel), Samuel L. Jackson (Nick Fury), Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou (Korath), Lee Pace (Ronan), Lashana Lynch, Gemma Chan (Minn-Erva) ), Algenis Pérez Soto, Rune Temte, McKenna Grace, Kenneth Mitchell (Joseph Danvers), con Clark Gregg (Phil Coulson) y Jude Law (Marv-Vell).