Capitana Marvel presenta nuevo tráiler internacional [VIDEO]

El tráiler internacional de Capitana Marvel ya está disponible en Internet. Si bien se trata de un avance ligeramente mejorado, no esperes encontrar nuevo material con el cual hacer teorías sobre la futura trama de Carol Danvers.



Captain Marvel es una cinta que genera expectativas entre los amantes del cómics, pues se trata de una primera entrega protagonizada por una superheroína dentro del UCM. Brie Larson será la encargada de encarnar a la poderosa personaje mitad Kree, mitad humana.



El clip internacional de Capitana Marvel no es diferente al primer tráiler que fue emitido en Estados Unidos, pues no trae ninguna nueva escena, pero sí detalles que han mejorado la producción.



Aún estamos en la expectativa del segundo tráiler de Capitana Marvel, que se estrenará en 2019.