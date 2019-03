"Capitana Marvel" es el estreno más taquillero de la historia protagonizado por una mujer 

Las últimas

[{"id":106768,"title":"Va por el honor: Real Madrid vs. Valladolid hoy EN VIVO y EN DIRECTO por fecha 27 de Liga Santander 2018","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-real-valladolid-vivo-directo-online-espn-movistar-fecha-27-liga-santander-2019-nndc-106768","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/10\/5c855e3577f2b.jpeg"},{"id":106841,"title":"Universitario vs. Ecuador EN VIVO y EN DIRECTO por la cuarta fecha de la Liga 1 | Monumental","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-vs-carlos-mannucci-vivo-online-directo-via-golperu-fecha-4-torneo-apertura-liga-1-106841","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/09\/5c845198de2f6.jpeg"},{"id":106853,"title":"\u25b7 Pumas vs. Morelia EN VIVO v\u00eda TDN: 'La Monarqu\u00eda' se impone 1-0 por la Liga MX | Torneo Clausura","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/pumas-vs-morelia-vivo-hoy-torneo-clausura-liga-mx-2019-fecha-horarios-canales-univision-tdn-ver-futbol-gratis-mexico-nnda-nnrt-106853","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/10\/5c85159c7addf.jpeg"},{"id":106826,"title":"Le\u00f3n vs. Lobos hoy por Clausura 2019 Liga MX: chocan v\u00eda TDN por la fecha 10 con el peruano Beto da Silva","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/leon-vs-lobos-buap-vivo-directo-ver-transmision-via-tdn-univision-deportes-tv-online-jornada-10-clausura-2019-liga-mx-mexico-nndc-106826","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/09\/5c84994c8aa8e.jpeg"},{"id":106776,"title":"Se acab\u00f3 el invicto de Solksjaer en Premier: Manchester United perdi\u00f3 2-0 ante Arsenal en Emirates","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/manchester-united-vs-arsenal-vivo-directo-online-directv-fecha-30-premier-league-2019-nndc-106776","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/10\/5c854a085d630.jpeg"},{"id":106905,"title":"\u00a1Como en sus mejores \u00e9pocas! Jefferson Farf\u00e1n corri\u00f3 50 metros y anot\u00f3 un golazo en la Premier League Rusa","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/jefferson-farfan-golazo-foquita-anzhi-premier-league-rusia-106905","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/10\/5c855907435b0.jpeg"},{"id":106904,"title":"\u00a1Alucinante! Adri\u00e1n Lezcano marc\u00f3 golazo ante Pumas a los 15 segundos y bati\u00f3 r\u00e9cord en Clausura MX [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/pumas-vs-morelia-vivo-gol-adrian-lezcano-15-segundos-record-total-clausura-2019-liga-mx-video-106904","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/10\/5c8554d2c3d66.jpeg"},{"id":106906,"title":"\u00a1Fortnite con todo en la Temporada 8! Estos son los nuevos desaf\u00edos de la Semana 2","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fortnite-temporada-8-desafios-semana-2-titulo-epic-games-106906","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/10\/5c855b54279cb.jpeg"},{"id":106903,"title":"\u00a1Se acaba el invicto! Aubameyang marca el 2-0 del Arsenal sobre el United por Premier League [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/manchester-united-vs-arsenal-vivo-gol-aubameyang-penal-2-0-gunners-premier-league-video-106903","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/10\/5c85554b21086.jpeg"},{"id":106835,"title":"Municipal vs. Sport Huancayo empatan 0-0 en el Segundo Aranda Torres de Huacho por la Liga 1 | EN VIVO","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/municipal-vs-sport-huancayo-vivo-online-via-golperu-segundo-aranda-torres-huaral-liga-1nndc-106835","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/09\/5c8489a39b3a8.jpeg"},{"id":106902,"title":"\"Capitana Marvel\" es el estreno m\u00e1s taquillero de la historia protagonizado por una mujer","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/capitana-marvel-recaudo-us-455-millones-primer-semana-estreno-captain-marvel-106902","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/10\/5c85540575103.jpeg"},{"id":106878,"title":"HOY, Real Madrid vs. Real Valladolid EN VIVO: links para VER EN DIRECTO la Liga Santander | V\u00eda ESPN 2","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-real-valladolid-vivo-liga-santander-estadio-municipal-jose-zorrilla-jornada-27-via-espn-2-movistar-partidazo-ver-futbol-gratis-nnda-nnrt-106878","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/10\/5c8526a0f0f3a.jpeg"},{"id":106816,"title":"Barcelona SC vs. Universidad Cat\u00f3lica EN VIVO: se miden ONLINE por la Liga Pro de Ecuador | v\u00eda GolTV","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/barcelona-sc-vs-universidad-catolica-vivo-liga-pro-ecuador-directo-online-via-live-gol-tv-guayaquil-futbol-ecuador-2019-106816","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/10\/5c85111f950b9.jpeg"},{"id":106901,"title":"Gracias por tanto: la recreaci\u00f3n de la conmovedora celebraci\u00f3n de Quevedo con Tom\u00e1s Costa [FOTOS]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-recreacion-conmovedora-celebracion-kevin-quevedo-tomas-costa-fotos-106901","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/10\/5c855140563ba.jpeg"},{"id":106834,"title":"V\u00eda FOX Sports: River Plate vs. Atl\u00e9tico Tucum\u00e1n EN VIVO y EN DIRECTO por fecha 22 de Superliga Argentina 2019","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/river-plate-vs-atletico-tucuman-vivo-directo-ver-transmision-via-fox-sports-2-tv-online-jornada-22-superliga-argentina-2019-tucuman-nndc-106834","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/10\/5c855199afdb0.jpeg"},{"id":106899,"title":"\u00a1La \u00faltima carta! El plan de WWE para convencer a Dean Ambrose de renovar con la empresa","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-fastlane-2019-dean-ambrose-sigue-siendo-convencido-compania-renovar-106899","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2018\/12\/20\/5c1c2d23a2aa0.jpeg"},{"id":106801,"title":"Pirata FC vs. San Mart\u00edn empataron 0-0 por la fecha 4 de la Liga 1 [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/pirata-fc-vs-san-martin-vivo-online-cia-golperu-fecha-4-liga-1-olmos-nndc-106801","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/10\/5c854834b5f18.jpeg"},{"id":106900,"title":"\u00bfAparece tu tel\u00e9fono Huawei? Aqu\u00ed la lista de los m\u00f3viles que recibir\u00e1n el Android 10 Q","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/huawei-lista-moviles-recibiran-android-10-q-106900","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/10\/5c854fe8c5f61.jpeg"},{"id":106709,"title":"Tabla de posiciones de la Liga 1 EN VIVO: resultados mientras se juega la fecha 4 del Torneo Apertura","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/tabla-posiciones-liga-1-vivo-directo-resultados-jugarse-fecha-4-torneo-apertura-106709","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/08\/5c82d03bf1f4f.jpeg"},{"id":106829,"title":"Horarios, canales y c\u00f3mo ver el Real Madrid vs. Valladolid por la fecha 27 de Liga Santander 2019 | GU\u00cdA TV","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-real-valladolid-vivo-horarios-canales-goles-directo-online-tv-via-movistar-espn-liga-santander-2019-espana-mexico-peru-argentina-106829","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/10\/5c85022ccf598.jpeg"},{"id":106787,"title":"\u00a1Flores y Sandoval son titulares! Morelia vs. Pumas EN VIVO juegan ONLINE por jornada 10 de Liga MX","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/morelia-vs-pumas-vivo-directo-online-horarios-canales-transmision-univison-tdn-fecha-10-clausura-2019-liga-mx-mexico-nndc-106787","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/10\/5c852c59054a6.jpeg"},{"id":106898,"title":"Los Samsung Galaxy S10 tendr\u00e1n Spotify preinstalado con una promoci\u00f3n especial","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/samsung-galaxy-s10-tendran-spotify-preinstalado-promocion-especial-106898","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/19\/5c6c6c5082419.jpeg"},{"id":106897,"title":"La nueva leyenda: Leao Butr\u00f3n alcanz\u00f3 un r\u00e9cord importante en el f\u00fatbol peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-record-historico-leao-butron-partido-cantolao-liga-1-106897","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2018\/09\/24\/5ba9353fed60e.jpeg"},{"id":106894,"title":"Claudio Vivas: \"A Emanuel Herrera hay que tenerle tolerancia y paciencia\" [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/claudio-vivas-emanuel-herrera-hay-tenerle-tolerancia-paciencia-video-106894","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/10\/5c854628f1e28.jpeg"},{"id":106896,"title":"Forza Horizon 4 trae el BMW Z4 2019 en nueva actualizaci\u00f3n","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/forza-horizon-4-trae-bmw-z4-2019-nueva-actualizacion-106896","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/10\/5c8547f0a3e50.jpeg"}]