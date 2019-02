Capitana Marvel será la primera película de Marvel que saldrá en exclusiva para Disney+

Se veía venir. Disney ha trabajado en su propia plataforma de stream para competir contra Netflix, HBO y Hulu. Para esto necesitará producciones exclusivas para ser atractivo ante el público; por este motivo, Capitana Marvel será exclusivo de esta aplicación.

En Disney+ se verán todas las producciones de Marvel, pero la de la heroína será el inicio de la exclusividad. Recordemos que Marvel Studios se vio apresurado para lanzar Avengers: Infinity War para Netflix tras los pedidos de la comunidad.

Las producciones posteriores a Infinity War solo se podrán ver a través de Disney+. Capitana Marvel , Avengers: Endgame y las cintas de los Nuevos Vengadores serán parte de la plataforma. Lo que no se sabe todavía es si Spider-Man: Far From Home tendrá el mismo destino ya que Sony es quien participa directamente en la producción.



Un caso similar ocurre con los X-Men, los 4 Fantásticos y Hulk que todavía no han pasado bajo el control de Marvel. El CEO de Disney, Christine McCarthy, comentó para el medio Engadget que la decisión de no publicar sus películas en Netflix y otras plataformas ajenas le costará a la compañía cerca de 150 millones de dólares.



Pero es un riesgo que están dispuestos a pagar para invertir en el futuro de Disney. El 11 de abril se lanzará una versión de prueba de Disney+ para evaluar su desempeño en el mercado.