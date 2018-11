Marvel y Netflix vuelven a trabajar junto en una serie: Daredevil. Esta ahora estará a cargo de Chip Zdarsky y Marco Checchetto desde inicios de febrero del 2019. Desde el 2015 no se cambiaba al director del proyecto y ya se iba notando.

Zdarsky será quien reemplace a Charles Soule, el anterior encargado de la serie. Por si todavía no conoces al nuevo responsable, te comentamos que él es quien escribió Marvel Two-in-One, e inclusive Spectacular Spider-Man.

Daredevil Daredevil | Netflix: anunciado el nuevo equipo creativo detrás de la serie. (Foto: Netflix)

En cuanto a Marco Checchetto, también ha sido un gran colaborador de Marvel. Ha sido parte de obras como The Amazing Spider-Man, The Punisher, Gamora, Old Man Hawkeye y Squadron Supreme.

Pero eso no es todo, también se ha sido parte del equipo creativo de Star Wars, específicamente en publicación como Shattered Empire, Obi-Wan and Anakin o Captain Phasma. Sin duda, Daredevil llega a buenas manos, veremos si se mantiene la temática o se da un giro abrupto.