¿"Dragon Ball Super" y "Capitana Marvel" comparten a Piccolo como villano? Comparación es viral en Internet

Las últimas

[{"id":107050,"title":"'Xolos' sagrados: Tijuana venci\u00f3 a Morelia y avanz\u00f3 a 'semis' de Copa MX Clausura 2019","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/morelia-monarcas-vs-tijuana-vivo-online-directo-espn-tdn-azteca7-tvc-deportes-cuartos-final-copa-mx-torneo-clausura-2019-nndc-107050","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/13\/5c888e6b9756f.jpeg"},{"id":107137,"title":"Dragon Ball Super | \u00bfC\u00f3mo ser\u00eda la fusi\u00f3n entre Mr. Popo y Milk? Mira aqu\u00ed el resultado [FOTO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-milk-mr-popo-fusionan-pararas-reir-creacion-fans-mexico-107137","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/12\/5c880cea05d09.jpeg"},{"id":107221,"title":"Nivel Champions: el golazo desde antes de mitad de campo en el Santos vs N. Y. Red Bulls [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/santos-vs-new-yord-red-bulls-brian-lozano-anoto-golazo-mitad-cancha-concachampions-nndc-107221","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/12\/5c8885588642b.jpeg"},{"id":107223,"title":"River Plate - Palestino EN VIVO, v\u00eda FOX Sports: Seguir duelo GRATIS EN DIRECTO por la Copa Libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores\/river-plate-palestino-vivo-online-via-fox-sports-seguir-duelo-gratis-directo-copa-libertadores-2019-ver-grupo-fecha-2-streaming-via-bein-sports-fanatiz-argentina-chile-nnda-nnrt-107223","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/12\/5c888bb83fa87.jpeg"},{"id":107139,"title":"San Lorenzo vs Junior: chocan por la Copa Libertadores desde el Nuevo Gas\u00f3metro | FOX Sports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/san-lorenzo-vs-junior-vivo-online-directo-fox-sports-bein-sports-fecha-2-grupo-f-copa-libertadores-2019-argentina-colombia-nndc-107139","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/12\/5c880eb9c68f6.jpeg"},{"id":107220,"title":"Christofer Gonzales: \"A\u00fan tenemos posibilidades de clasificar en el grupo\"","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/sporting-cristal-vs-godoy-cruz-posibilidades-clasificar-grupo-dijo-christofer-gonzales-107220","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/11\/5c86c2759099a.jpeg"},{"id":107133,"title":"Horarios y gu\u00eda de TV: Bayern Munich vs Liverpool por Champions League v\u00eda FOX Sports 3","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/bayern-munich-vs-liverpool-vivo-online-ver-fecha-horarios-canales-tv-via-fox-sports-3-directo-octavos-champions-league-2019-allianz-arena-107133","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/12\/5c880c3e2d5d7.jpeg"},{"id":107129,"title":"Horarios, guia TV y canales del Barcelona vs. Lyon EN VIVO desde el Camp Nou por la Champions League","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-vs-lyon-vivo-horarios-canales-transmision-via-espn-2-movistar-partidazo-champions-league-2019-espana-mexico-colombia-peru-107129","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/12\/5c8802ddb60a4.jpeg"},{"id":107164,"title":"River Plate vs Palestino por Copa Libertadores: juega el 'Millo' por el Grupo A v\u00eda FOX Sports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/river-plate-vs-palestino-vivo-fox-sports-copa-libertadores-2019-canal-13-directo-tyc-sports-online-grupo-nndc-107164","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/12\/5c8824c106598.jpeg"},{"id":107148,"title":"\u00bf\"Dragon Ball Super\" y \"Capitana Marvel\" comparten a Piccolo como villano? Comparaci\u00f3n es viral en Internet","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/dragon-ball-super-capitana-marvel-compartirian-diseno-personaje-mexico-107148","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/12\/5c8816f67a622.jpeg"},{"id":107048,"title":"Melgar cae derrotado ante Palmeiras en la Copa Libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/palmeiras-vs-melgar-vivo-hoy-copa-libertadores-2019-ver-futbol-gratis-links-streaming-online-fecha-horarios-canales-tv-via-fox-sports-nnda-nnrt-107048","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/12\/5c8889f9a7f3d.png"},{"id":107200,"title":"Am\u00e9rica vs. Chivas: juegan en partidazo desde Estadio Azteca por cuartos del Clausura 2019 de Copa MX","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/america-vs-chivas-vivo-tdn-clasico-cuartos-final-copa-mx-clausura-2019-telemundo-directo-tv-azteca-azteca-nndc-107200","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/12\/5c8852f82b333.jpeg"},{"id":107099,"title":"\u00a1Por el pase a cuartos! Bayern Munich vs Liverpool se miden por la Champions League v\u00eda FOX Sports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/bayern-munich-vs-liverpool-vivo-online-directo-via-fox-sports-octavos-final-vuelta-champions-league-nndc-107099","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/12\/5c87cfb8e4f57.jpeg"},{"id":107217,"title":"Alianza Lima vs. Internacional: juegan este mi\u00e9rcoles en el Beira-Rio por Copa Libertadores 2019","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores\/alianza-lima-vs-internacional-vivo-online-directo-ver-fox-sports-3-facebook-watch-beira-rio-copa-libertadores-107217","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/12\/5c8878d8dcf7a.jpeg"},{"id":107150,"title":"\u00a1Desde el Mercedes-Benz Stadium! Monterrey vs. Atlanta United se miden por cuartos de Concachampions","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/monterrey-vs-atlanta-united-vivo-univision-deportes-directo-fox-sports-cuartos-final-vuelta-concachampions-2019-online-mexico-nndc-107150","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/12\/5c88194038786.jpeg"},{"id":107092,"title":"Barcelona vs Lyon: se miden en el Camp Nou por el pase a cuartos de Champions League | ESPN 2","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-vs-lyon-vivo-online-directo-espn-2-movistar-bein-sports-octavos-final-partido-vuelta-champions-league-2019-espana-nndc-107092","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/12\/5c87bdb7d38bf.jpeg"},{"id":107038,"title":"\u00a1A semifinales! Pumas venci\u00f3 3-0 a Dorados Sinaloa por cuartos del Clausura 2019 de Copa MX","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/pumas-vs-dorados-sinaloa-vivo-directo-ver-transmision-via-espn-3-cuartos-final-clausura-2019-copa-mx-mexico-nndc-107038","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/12\/5c88702daaef0.jpeg"},{"id":107098,"title":"\u00a1Conectamos con Asunci\u00f3n! Cerro Porte\u00f1o vs. Zamora chocan por la Copa Libertadores | v\u00eda FOX Sports 2","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/cerro-porteno-vs-zamora-vivo-directo-online-fox-sports-fecha-2-copa-libertadores-2019-nndc-107098","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/12\/5c8808fbc76e5.jpeg"},{"id":107214,"title":"Sporting Cristal no gana en la Copa Libertadores hace tres a\u00f1os","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores\/sporting-cristal-vs-godoy-cruz-celestes-ganan-copa-libertadores-tres-anos-nndc-107214","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/12\/5c8875ad7e2c4.jpeg"},{"id":107183,"title":"\u00a1Directo desde Maracan\u00e1! Liga de Quito vs. Flamengo chocan en partidazo por fecha 2 de Copa Libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/liga-quito-vs-flamengo-vivo-facebook-watch-copa-libertadores-2019-directo-globo-online-spor-tv-grupo-d-ecuador-brasil-nndc-107183","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/12\/5c883cf834136.jpeg"},{"id":107213,"title":"Am\u00e9rica vs Chivas: fecha, hora y canal del Cl\u00e1sico por Copa MX Clausura 2019 en el Azteca","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/america-vs-chivas-vivo-fecha-hora-canal-tdn-clasico-copa-mx-directo-televisa-clausura-2019-azteca-online-univison-mexico-107213","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/12\/5c88793cc8959.jpeg"},{"id":107218,"title":"Bayern Munich vs. Liverpool EN VIVO: ver EN DIRECTO el partido por la Champions League | V\u00eda Fox Sports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/bayern-munich-vs-liverpool-vivo-ver-directo-partido-champions-league-via-fox-sports-liga-campeones-futbol-inglaterra-alemania-salah-mane-klopp-lewandowski-nnda-nnrt-107218","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/12\/5c887ab933484.png"},{"id":107215,"title":"\u201cHoy era clave sumar\u201d, dijo Emanuel Herrera tras empate por la Copa Libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/sporting-cristal-vs-godoy-cruz-hoy-clave-sumar-dijo-emanuel-herrera-empate-copa-libertadores-107215","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/02\/19\/5c6c3b8f00060.jpeg"},{"id":107216,"title":"Claudio Vivas se incomod\u00f3 con una pregunta mientras ofrec\u00eda una conferencia de prensa [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores\/sporting-cristal-incomodidad-claudio-vivas-ofrecia-conferencia-prensa-video-107216","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/12\/5c8878fc79529.jpeg"},{"id":107210,"title":"Sporting Cristal vs. Olimpia: fecha, hora y canal del pr\u00f3ximo partido de los 'celestes' por la Libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores\/sporting-cristal-vs-olimpia-fecha-hora-canal-proximo-partido-celeste-copa-libertadores-107210","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/12\/5c8868aadca93.jpeg"}]