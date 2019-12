Tras Avengers: Endgame, llegará una ola de cintas de superhéroes. Marvel Studios prepara cerca de cinco película de sus personajes en conjunto con Sony. Mientras que DC Comics será mucho más discreto en el 2020. Conoce las producciones más esperadas según la web IMDb.

Pese a que también se estrenará The New Mutants (abril 2020), Morbius (julio 2020), Venom 2 (octubre 2020) y The Eternals (noviembre 2020), ninguna de estas cintas ha logrado colarse en el top 10.

DC Comics, por su lado, cuenta con dos cintas en la lista destacada de la web especializada en cine: Wonder Woman 1984 y Birds of Prey (la película de Harley Quinn.

Este es el top 10 según IMDb:

Dentro de la lista sobresale Sonic The Hedgehod, la única basada en un videojuego. Inclusive se ha logrado meter en el top 10 pese a la crítica que tuvo el diseño original del personaje principal.