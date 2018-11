League of Legends (LoL) llega al mundo de los cómics a través de Marvel

Marvel y Riot Games llegaron a un acuerdo para desarrollar las historias de League of Legends en cómics. La primera entrega será de " Ashe: matriarca", escrito por Odin Austin Shafer de Riot Games y dibujado por la artista rusa Nina Vakueva.



La historia de " Ashe: matriarca" será el origen de las primeras campeonas de League of Legends. Su publicación será mensual en plataformas digitales desde el 19 de diciembre, seguidas de una novela gráfica que Marvel y Riot publicarán en mayo del 2019.



"Muchos fans del universo de Marvel y sus cómics comparten intereses y su pasión por las historias con la comunidad gamer", comentó C.B. Cebulski, editor jefe de Marvel. " League of Legends es uno de los juegos más reconocidos de la industria, y su gran repertorio de personajes complejos, así como su mundo único, lo hacen un excelente candidato para una serie de cómics. Estamos emocionados por empezar esta colaboración con Riot para llevar el universo de League of Legends a sus fans y jugadores de todo el mundo".



"Nos encantan los cómics como medio de relatar historias porque permiten que los fans de League of Legends tengan la oportunidad de ver el mundo de Runaterra en vez de solo leer de él", comentó Greg Street, líder del departamento de desarrollo creativo de Riot Games.



"Vemos similitudes entre el universo de League of Legends y el de Marvel, ya que ambos contienen muchísimos personajes con historias complejas y con una gran variedad de lugares de origen. La manera en la que Marvel crea mundos y relata grandes historias a través de los cómics ha revolucionado a la industria, y estamos muy felices de poder trabajar con ellos para darle vida a nuestras propias historias", agregó.

Portada de Ashe (Marvel) Portada de Ashe (Marvel)