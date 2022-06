No cabe duda que Sam Raimi le da un aire de frescura al UCM de los Vengadores. Este director estuvo detrás de la primera trilogía de Spider-Man con Tobey Maguire y regresó para dirigir “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.

Esta última película continúa en algunos cines y se ha metido entre las que más dinero han recaudado dentro de la fase 4. Se trata de la continuación de “Spider-Man: No Way Home”, en donde ya habíamos el conflicto multiversal.

El director tuvo que adaptar la trama con respecto a lo que habíamos visto en “WandaVision” y Spider-Man 3. Por lo pronto, no se sabe si tomará algún otro proyecto en el UCM pero ya se le ha pedido que sea parte de los 4 Fantásticos.

Inicialmente, Jon Watts era el elegido para dirigir esta cinta; no obstante, se tuvo que cambiar los planes y ahora están en búsqueda de un nuevo director. Kevin Feige, el CEO de Marvel, ya había insinuado que buscarían a Raimi.

El actor Bruce Campbell se sumó a la tendencia pidiendo que se considere a Sam Saimi para el proyecto. ¿Sería buena idea que tome una saga desde cero? En “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” había tomado un proyecto ya comenzado y solo debía cerrar este capítulo en el UCM.

Why not Sam Raimi himself? https://t.co/8BiNrKqdUe — Bruce Campbell (@GroovyBruce) June 2, 2022

