‘The Falcon and the Winter Soldier’ es la primera serie que será estrenada para la nueva plataforma de video Disney+. Esta nueva producción traerá a Sam Wilson como el nuevo Capitán América.

La tan ansiada serie de Marvel se estrenará en agosto a nivel mundial. Lamentablemente, la popular plataforma de video no se encuentra disponible en todos los países del mundo, es por ello que muchos fanáticos tendrán que esperar a que Disney+ haga su aparición en sus respectivos países.

Sin embargo, algo que llama mucho la atención de la serie es que tendrá por primera vez a un Capitán América afroamericano. En una reciente entrevista, Anthony Mackie reveló que se siente muy a gusto de poder interpretar al héroe y que todo el mundo se identificará con él.

“La idea de ser un hombre negro y convertirme en el Capitán América ha sido una tarea abrumadora porque creo que, en estos días en América, estamos muy abiertos ante la idea de tener mi cara representándonos, como país, porque somos realmente como un crisol. Así que no hay un aspecto, un sentimiento o un diseño distintivo para un americano. Todos somos americanos. Quiero que mi Capitán América represente a todo el mundo, no solo a un grupo específico de gente.”

Aparte, Mackie ha dejado en claro que la serie explotará el lado humano de los personajes que aparecerán. No solo veremos acción de los superhéroes.

“Podréis conocer realmente a Sam Wilson, podréis conocer realmente a Bucky Barnes como individuos y seres humanos, y sus pensamientos y sentimientos.”

‘THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER’ | SINOPSIS

Tras los acontecimientos de ‘Vengadores: Endgame’, Sam Wilson/Halcón (Anthony Mackie) y Bucky Barnes/Soldado de Invierno (Sebastián Stan) se unen en una aventura global que pone a prueba sus habilidades y su paciencia en ‘The Falcon and The Winter Soldier’ de Marvel Studios. La nueva serie está dirigida por Kari Skogland; Malcolm Spellman es el escritor principal. Se estrena en Disney+ este otoño.

SIGUE EL PODCAST DE DEPOR PLAY