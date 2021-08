El Universo Cinematográfico de Marvel contará con una nueva película del hombre Araña bajo el nombre de “Spider-Man: No Way Home”. Marvel Studios y Sony Pictures compartieron vía redes sociales el primer tráiler oficial que muestra los sucesos posteriores al chasquido de Hulk.

Mientras que algunos Vengadores buscan recomponer sus vidas, Holland tiene que volver a la escuela y enfrentar el acoso de la gente tras filtrarse su secreto mejor guardado: ser Spider-Man.

No sería esto un problema si no se habría mostrado en cámaras el asesinato de Mysterio. Pero no solo tiene que enfrentar a la gente sino que también a la justicia; por este motivo, decide pedirle ayuda a Doctor Strange para que con un hechizo todos olviden de que él es Spider-Man.

Por supuesto, todo sale mal y crean un desbalance en la línea del tiempo. La gran sorpresa del avance fue la aparición de Alfred Molina como Doctor Octavius y también la participación de otros viejos villanos como Electro o el Duende Verde.

La advertencia de Wong

Wong también regresa pero parece que solo para un corto cameo. Recordemos que se le ve luchando en la cinta “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” y se presume que es a China donde se dirige.

El actor Benedict Wong aprovechó la tendencia y solo atinó a compartir unas palabras para todos los fans: “¡Se los dije!”. Se trata de una referencia a la advertencia que le da a Strange para que no utilice el hechizo ya que es muy peligroso.

