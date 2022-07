Al final de “Avengers: Endgame”, Steve Rogers decide retirarse definitivamente del equipo de los Vengadores. Viaja al pasado para regresar las gemas a sus respectivas líneas de tiempo y se quedó allí junto a su primer y único amor: Peggy Carter. No obstante, cuando regresó le entregó el escudo a Falcon para que se convirtiera en el nuevo Capitán América.

Curiosamente, en “The Falcon and the Winter Soldier”, vemos al personaje abandonar el escudo en un museo, ya que no quería llevar tal responsabilidad. Durante la serie, vemos que el personaje debe responder muchas dudas para tomar la decisión de cargar con el escudo.

“Capitán América 4″ es uno de los nuevos proyectos del UCM que todavía no cuenta con un guion definido, pero se sabe que Anthony Mackie volverá a interpretar a Sam Wilson, pero ya no como Falcon, sino que utilizará su traje blanco de Capitán América.

Según detalla el medio The Hollywood Reporter, la producción ya cuenta con un director: Julius Onah, cineasta de origen nigeriano que estuvo a cargo de The Cloverfield Paradox, The Girl Is in Trouble y Luce.

Por lo pronto, no se sabe si volverá a aparecer Chris Evans como Steve Rogers en la cinta. Recordemos que tampoco tuvo un cameo en “The Falcon and the Winter Soldier”, ni siquiera como mentor de Wilson.

“Capitán América 4″ ya cuenta con director: Julius Onah. Foto: GETTY IMAGES

Tráiler de “The Falcon and the Winter Soldier”

