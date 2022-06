El Universo Cinematográfico de Marvel ya dejó atrás los sucesos de “Avengers: Endgame” y lo demuestra con el estreno de las diferentes series de la plataforma Disney Plus y las películas de los nuevos Vengadores. Chris Evans es uno de los actores que abandonó el proyecto tras el retiro de su personaje, pero las puertas no están cerradas, según él.

El actor le dio vos a Buzz Lightyear en la última cinta animada de Disney Pixar y en una entrevista con el medio MTV declaró que pese a que Capitán América ya no está más en el UCM hay otros proyectos interesantes.

Recordemos que él interpretó a Antorcha Humana en las primeras cintas de los 4 Fantásticos y que Marvel Studios desea revivir a este grupo de superhéroes en un reboot con nuevos actores.

“No, nadie ha venido a mí por eso. Quiero decir, ya no me veo exactamente igual. Eso fue hace 15, casi 20 años. Oh, Dios mío, soy viejo. Pero Realmente amo a ese personaje, pero creo... ¿acaso no están haciendo algo ahora con los Cuatro Fantásticos?”, detalla el actor.

Ahora que la productora se ha involucrado en los multiversos, no sería descabellado pensar que Evans podría interpretar a una variante de “Johnny” Storm.

“Sí, supongo que es verdad. Quiero decir, supongo que todas las apuestas están canceladas. Sí. Mira, me encantaría. Me encantaría. De hecho, sería más fácil venderlo. ¿Sabes a lo que me refiero? Cap es tan preciado para mí. Y sabes, casi no quiero interrumpir la hermosa experiencia que fue. Pero Johnny Storm, siento que realmente no tuvo su día. Eso fue antes de que Marvel realmente encontrara su lugar. Así que me encantó ese papel y, ya sabes, quién sabe”, añadió.

