Será difícil identificar a un nuevo Iron Man que no sea interpretado por Robert Downey Jr. o un Capitán América que no sea Chris Evans. Ambos personajes cerraron su historia en el UCM en “Avengers: Endgame”, al igual que Black Widow, y eventualmente serán reemplazados por otros poderosos superhéroes en las siguientes películas de Marvel.

No obstante, todavía quedan algunos Vengadores veteranos en el UCM, como Thor, interpretado por Chris Hemsworth. El actor participó recientemente en el proyector “Thor: Love and Thunder”, en donde recuperó el Mjolnir y ahora cuida de la hija de Gorr, el dios carnicero.

Antes del estreno, muchas teorías indicaban que Thor moriría en la cinta, como si fuera parte del programa de reemplazo de rostros que está realizando Disney y Marvel. Pero todo parece indicar que recién el dios del trueno dejará el UCM en la siguiente participación que tenga.

Chris Hemsworth cree que Thor morirá pronto

En una reciente entrevista para el medio Vanity Fair, el actor se confesó acerca de cuánto tiempo más seguirá atado al papel de Thor:

“Sí, seguro. Siento que probablemente tendríamos que cerrar el libro si alguna vez lo volviera a hacer, ¿sabes a lo que me refiero? Siento que probablemente lo justifique. Siento que probablemente sería el final, pero eso no se basa en nada que nadie me haya dicho ni en ningún tipo de plan. Tienes este nacimiento de un héroe, el viaje de un héroe, luego la muerte de un héroe, y no sé, ¿estoy en esa etapa?”, comentó.

En cuando a si se ve como Thor en el futuro, su respuesta fue escueta y concisa: “No lo sé. Creo que habría más que decir si la gente quiere escucharme decirlo”.

