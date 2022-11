A través de Disney Plus, Marvel Studios ha estrenado nuevas series para desarrollar a profundidad la fase 4 de los Vengadores. La mayoría de producciones, como “WandaVision”, se centran en los efectos del chasquido de Hulk, el cual trajo de regreso a la mitad de la vida del universo. No obstante, “Loki” mostró qué es lo que sucedió con el personaje luego de robar el Teseracto en “Avengers: Endgame”.

Esta última serie trató acerca de cómo Loki pudo involucrarse con la TVA o la autoridad del tiempo para tener a un polizonte que estaba causando problemas a la continuidad de la línea temporal.

Al final, Sylvie y Loki terminan formando un equipo para derrocar a Kang el Conquistador, quien reinaba en el “Fin de los tiempos”, en donde evitaba que otras variantes de él tomaran control del tiempo y se vuelvan tiranos.

Escena eliminada de Throg, Thor Rana

Lamentablemente, la serie contó con varias escenas que fueron eliminadas o no se grabaron. Kasra Farahani, diseñadora de producto de “Loki”, detalló que tenían todo un set diseñado para Throg o Thor Rana, pero no llegó a la versión final de la edición.

“De hecho, construimos un trono. Lo filmamos. No terminas viéndolo tanto en el corte como sucede a veces. Fue para los flashbacks de Loki Asgardian. También hubo una escena de Frog Thor que fue escrita, y fue diseñada en gran parte para eso, pero que terminó por no desarrollarse como se había concebido originalmente”, detalló.

Chris Hemsworth grabó algunas líneas en la aparición de Thor Rana, según detalló Kate Herron en un podcast. “Meter a Throg, [fue divertido]. Grabamos a Chris Hemsworth para eso, por cierto. No se lo he dicho a nadie todavía, por cierto, pero lo grabamos para eso, así que es una grabación nueva. Es una grabación completamente nueva y no reciclada”.

