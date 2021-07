El pasado 28 de agosto de 2020, el se reportó la muerte de Chadwick Boseman. Los fans, Marvel Studios y Disney lamentaron el suceso y se encendieron las alarmas de una posible posible futura cancelación de Black Panther 2.

No obstante, la productora confirmó que seguirían con el proyecto. No se sabe si reemplazarán al personaje o si otro habitante de Wakanda tomará el papel de Pantera Negra.

Recientemente, el medio Variety reportó que la cinta ya se encuentra en etapa de producción. La película se rodaría en los siguientes meses en Atalanta y se estrenaría en julio de 2022.

Ryan Coogler será el responsable del guion y de la dirección del proyecto. Se cree que Shuri tomaría el rol de Black Panther o que se utilice la tecnología de CGI para recrear el rostro de Boseman.

“Claramente es muy emotivo sin Chad. Pero todos también están muy emocionados de traer el mundo de Wakanda de regreso al público y de regreso a los fanáticos. Lo haremos de una manera que enorgullezca a Chad”, comentó Kevin Feige, CEO de Marvel Studios, en una pasada entrevista.

“Loki”: ¿cuál fue el evento nexus de Sylvie (Lady Loki)?

Cuando los Vengadores regresaron a Nueva York para conseguir las gemas del infinito, los héroes cometieron un error: Iron Man dejó caer el teseracto a los pies de Loki y este último logró escapar a una línea de tiempo alterna.

Allí es cuando comienza la serie “Loki” de Disney Plus, la nueva serie de la fase 4. Esta es otra de las producciones que se han estrenado de forma exclusiva en esta plataforma junto a “WandaVision” y “The Falcon and the Winter Soldier”.

Como es de esperarse, se presentó a un importante personaje que cambiará todo en el UCM: Lady Loki. En el estreno del capítulo 3 hemos visto que logró de alguna forma escapar de su línea de tiempo y visitar otra época de Asgard.

TVA va a capturarla debido a que tienen que resetear esta línea de tiempo antes de que ocurra algo mucho peor en el futuro. Curiosamente, Sylvie le pide a Renslayer que le cuente acerca de este evento nexus, pero ella ya no lo recuerda.

Todo parece indicar que realmente los Guardianes del Tiempo controlan de alguna forma a los minuteros. Ellos realmente son variantes pero no recuerdan nada con respecto a su pasado.

En los siguientes episodios deberíamos conocer más detalles acerca del pasado de Sylvie y por qué Loki no llega a morir jamás.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.