Hay dos personajes de The Falcon and The Winter Soldier, la próxima serie exclusiva de Marvel para Disney Plus, que deberán explicar qué hicieron desde sus últimas apariciones en el UCM. Sharon Carter tuvo una corta aparición en Captain America: Civil War y Zemo dejó de ser visto desde esa misma película. ¿Qué hizo este último durante tanto tiempo?

En una entrevista para Entertainment Weekly, el actor Daniel Brühl, quien encarna al Barón Zemo en el UCM, dio unas pistas de lo que ha estado haciendo el responsable de la ruptura de los Avengers.

“Ha pasado mucho tiempo en esa celda de la prisión para leer mucho, para pensar mucho. Así que puedes estar seguro de que no está haciendo nada bueno”, señaló Brühl.

“Es cierto que Zemo en el pasado, y posiblemente también en el presente, está estrictamente en contra de los súper soldados, porque ha visto el peligro que esto puede causar. Por eso ha perdido a toda su familia en la guerra de Sokovia. Esto es algo que molesta a Zemo y le hace pensar mucho”, agregó.

“Piense en lo que ha pasado Zemo y lo que lo motiva”, agregó el escritor jefe Malcolm Spellman durante la entrevista de EW . “Ahora imagina que tienes seis episodios para profundizar y permitirle sentir lo que una persona sentiría si alguien hubiera destruido su país y su familia”.

The Falcon and The Winter Soldier se estrena el viernes 19 de marzo en Disney+. Es la segunda serie de Marvel Studios luego del éxito de WandaVision, protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany.

MARVEL | Conexión con otras producciones

The Falcon and the Winter Soldier conectará con otras series y películas. Malcolm Spellman, guionista principal de la serie, comentó en una entrevista con Entertainment Weekly lo siguiente: “Puedo pensar en tres [proyectos] de los que no puedo hablar”.

Lamentablemente, no se especificó qué series o películas serán. Teniendo en cuenta de que no se trata de una serie un tanto más policial o de agentes secretos, podría conectar con Hawkeye o Armor Wars.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.