Daredevil se ha ganado la simpatía de los fans tras la interpretación del actor Charlie Cox en Netflix. Lamentablemente, no se renovó una temporada más, aunque sí veríamos al personaje en diferentes producciones del Universo Cinematográfico de Marvel.

Fue el abogado de Peter Parker (Spider-Man) en la película Spider-Man No Way Home, pero no se le dio el espacio para demostrar sus habilidades de combate. Más tarde en el UCM, el personaje aparecería en “She-Hulk” a modo de personaje secundario.

En la serie corta de Disney Plus, el personaje sirvió como interés amoroso de Jennifer Walters y solo en el último capítulo le vimos vestir su nuevo traje rojo y amarillo. Tras este fugaz paso por la serie, Marvel confirmó que contará con su propia producción en Disney Plus, la cual llevará el nombre de “Daredevil: Born Again”

¿De qué tratará “Daredevil: Born Again”?

Por el momento, no hay fecha oficial de estreno de “Daredevil: Born Again”, solo se ha compartido la ventana de inicios de 2024. La gran interrogante es de qué tratará la serie o si se adaptará el cómic del mismo nombre.

Born Again es una historia escrita por Frank Miller y contó con la ilustración de David Mazzucchelli. A diferencia del tono cómico de “She-Hulk”, se narra un pasaje sumamente desgarrador para Matt Murdock.

Todo empieza cuando su exnovia, Karen Page, revela la identidad secreta de Matt al mismísimo Kingpin, Wilson Fisk. A partir de ahí, Fisk no pierde tiempo y destruye la vida de Matt a todos los niveles.

Con Charlie Cox retomando el papel del abogado ciego, la adaptación live action podría explorar la relación entre Matt y Karen, así como la lucha de Matt por enfrentarse a Wilson Fisk. ¡Y qué mejor que Vincent D’Onofrio para interpretar al temible Kingpin!

D’Onofrio apareció en la serie “Hawkeye” y se confirmó que le han llamado para otras producciones como “Echo” y “Daredevil: Bron Again”.

