Marvel está preparando el regreso de los personajes principales de la serie Daredevil de 2018. En Spider-Man: No Way Home, vimos a Charlie Cox haciendo de Matt Murdock, el abogado de Peter Parker (Tom Holland) tras descubrirse su identidad secreta. El caso de Kinping, interpretado por Vincent D’Onofrio, es especial porque supuestamente murió al cierre de Hawkeye, la serie exclusiva de Marvel para Disney Plus.

¿Será acaso que no veamos a Daredevil y Kinping juntos? De acuerdo con la página web de Stacy Caballero, quien trabaja en vestuario de la serie Echo, Cox y D’Onofrio tendrán una aparición junto a la estrella principal Alaqua Cox.

No sabemos si se trata de un simple cameo o es que formarán parte de la trama. De momento, podemos adelantar que sí aparecerán en pantalla y posiblemente Kingpin tenga un papel importante, debido a que -de sobrevivir- estaría buscando venganza con todo su ejército de mafiosos.

Echo aparece con los actores principales que aparecerán en escena

De acuerdo con Charlie Cox, el futuro de Daredevil dentro del UCM no debería ser desde el final la serie de Netflix, sino que la trama debe avanzar muchos años después para que así los guionistas puedan adaptar su historia a los acontecimientos del UCM.

La serie Echo llegará a Disney Plus entre finales de 2022 e inicios de 2023.

MARVEL | Huevos de pascua de Moon Knight

El primer episodio de Moon Knight, la serie exclusiva de Marvel para Disney Plus, presentó a Steven Grant, un simple vendedor de recuerdos en un museo. Su vida parece como cualquier otra; sin embargo, padece de personalidades múltiples. Por momentos, asume la identidad de Marc Spector y, según las circunstancias, se transforma en Moon Knight, el nuevo superhéroe del Universo Cinematográfico de Marvel.

La comunidad de Marvel, especialmente quienes han leído los cómics, se dieron cuenta de varios detalles que podrían adelantar la llegada de nuevos personajes al UCM. Aún hay varios que merecen una oportunidad, pero uno en especial fue referenciado en Avengers: Endgame y quizá Moon Knight daría en el clavo con una particular escena.

