El universo cinematográfico de los Vengadores han dado el salto a la temática de los multiversos. En la serie “Loki” hemos visto que se ha roto la línea original del tiempo al asesinar a Kang el Conquistador, mientras que Doctor Strange rompió el tejido de los multiversos en “Spider-Man: No Way Home”.

De esta manera, varios personajes comenzaron a cruzar a esta Tierra para encontrarse con Peter Parker. Entre ellos se encontraba Doctor Octavius, el Duende Verde, Electro y por supuesto otros dos Peter Parker.

Esta temática continuará en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. Strange tendrá que hacerse responsable por sus acciones y para enfrentar a las criaturas más temibles de los multiversos necesitará ayuda de Wanda Maximoff y America Chavez.

“Es una gran, gran película. Va a ser un alboroto absoluto. Y si logra el nivel de ambición que tiene, vamos a tener un éxito al nivel de Spidey. Ahí lo tienes, pondré mi bandera en la arena”, declaró Benedict Cumberbatch en una entrevista para el medio Empire Magazine.

Recordemos que antes del entreno de No Way Home, el actor ya presagiaba que sería todo un éxito en taquilla. Para el medio Variety declaró lo siguiente: “Sí, [ Spider-Man: No Way Home ] será muy, muy divertido. Habrá mucho debate al respecto, estoy seguro, pero es un concepto atrevido y brillante”.

