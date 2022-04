El Universo Cinematográfico de Marvel ya no se encarga de problemas caseros o terrestres, si así lo queremos ver. En la fase 4 se ha dado el salto a los conflictos paranormales. Por ejemplo, en “WandaVision”, los protagonistas tuvieron que lidiar con una realidad de bolsillo creada por Scarlet Witch.

“Spider-Man: No Way Home”, por otro lado, nos aproximó al multiverso de la locura con la inclusión de varios personajes de las pasadas cintas del Hombre Araña. “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” continuará con esta temática en su estreno.

El 6 de mayo, llegará esta película a la sala de cines y promete poner de cabeza todo lo que conocemos del UCM. Por un lado, Strange se da cuenta de que debe poner orden en el universo, pero necesitará ayuda.

Allí, es cuando entre America Chavez y Scarlet Witch. Ambas cuentan con poderes para cruzar los multiversos, pero lo que encontrarán allí no es nada bueno. En los diferentes avances, vemos que luchan contra criaturas gigantescas que ponen en peligro a toda a existencia.

Póster censurado de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”

A solo meses del estreno de esta cinta, Marvel Studios ha dado inicio a la promoción por redes sociales. Ya han compartido el primer tráiler oficial en YouTube y algunos pósteres.

Curiosamente, uno de estos últimos fue censurado en Italia por un gesto ofensivo. Como se puede ver en la imagen que comparte el usuario u/MCU_Speculation de Reddit, se le ha modificado la mano izquierda al personaje debido a que la mano con dos dedos levantados significa algo ofensivo.

Se trata de una forma despectiva de llamar a una persona “cornudo”. Tan solo este detalle ha sido suficiente para que Marvel decida cambiar el póster oficial de estreno.

