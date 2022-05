Si te sorprendió lo que viste en “Spider-Man: No Way Home”, quizás te interese hacer un tiempo en el calendario para asistir a tu cine más cercano para disfrutar de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.

Esta producción básicamente continúa con la trama de los multiversos, pero ahora desde el punto de vista del hechicero supremo. Tras haber fallado en la anterior cinta, ahora deberá tomar responsabilidad de sus acciones.

Como era de esperarse, Marvel Studios ha añadido dos escenas post-créditos que adelantan el camino que seguirá Strange en la fase 4.

Explicación de las escenas post-créditos

Primera escena post-créditos: el Darkhold ha dejado secuelas en Doctor Strange como el tercer ojo que lleva en la frente. Pese a esto, camina tranquilo por las calles de Nueva York hasta que recibe un llamado de Clea, personaje interpretado por Charlize Theron.

Su nueva aventura será acompañar a esta poderosa hechicera al plano de Dormammu. Posiblemente, Doctor Strange 3 se trate acerca del romance entre estos dos personajes y la muerte de la entidad primordial.

Segunda escena post-créditos: esta otra escena no le suma nada al futuro del UCM. Simplemente, regresamos a la Tierra-838 para ver a Bruce Campbell que todavía se está golpeando el rostro. Cuando termina la película, también finaliza el efecto del hechizo de Doctor Strange y comenta: “¡se acabó!”.

