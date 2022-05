Marvel Studios tiene entre manos uno de los proyectos cinematográficos más ambiciosos. Ya habíamos visto en “Spider-Man: No Way Home” que se había reunido a los tres actores que habían interpretado al Hombre Araña, pues con “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” ponen la valla mucho más alta.

En esta nueva producción, la cual llegará a los cines de Perú el 6 de mayo, presenta el gran conflicto entre los multiversos. Varios personajes del UCM y de las pasadas cintas de los mutantes regresan a la pantalla grande para explicar cómo es que funcionan los úniversos paralelos.

Todo esto, por supuesto, en el contexto de la ruptura de la barrera de los multiversos por una irresponsabilidad de Doctor Strange. ¿Ansioso por ver la cinta? Pues en los Estados Unidos ya se realizó la primera proyección y estas fueron las opiniones de los críticos.

Tras el evento de la Alfombra Roja, se realizó la primera proyección de la película y solo unas horas más tarde los críticos compartían sus opiniones en el portal Rotten Tomatoes. En este momento, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” tiene un puntaje de 82 sobre 100.

“Es un viaje a múltiples universos, con revelaciones de personajes principales, piezas de escenario masivas y suficientes intentos arriesgados para perdonar sus muchos defectos”, escribe Leo Brady de AMovieGuy.com.

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ claramente lleva las huellas dactilares del director Sam Raimi, quien infunde el material con el mismo espíritu alucinante y vertiginoso que ha guiado su mejor trabajo”, comenta Tim Grierson.

Por supuesto, las críticas no son todas positivas. Desde el medio New York Post, Johnny Oleksinski, comenta lo siguiente: “Ahora tenemos una idea de primera mano de cómo fue presenciar la caída del Imperio Romano. Marvel fue una vez, en cuanto a calidad, una de las cosas más seguras de Hollywood. Se estrenó una película podrida aquí y allá, claro, pero en términos generales había un estándar de referencia que generalmente se cumplía. “Black Panther” fue nominada al Oscar a la Mejor Película en 2018.

Ahora, mientras el estudio avaro produce interminables programas de televisión y películas anuales como Instant Pots at Christmas, el MCU se ha transformado en un desfile sin sentido de trapos rellenos.

Una película tan incompetente como “Doctor Strange 2″ solo pudo haber sido el resultado de que los ejecutivos estuvieran demasiado dispersos para leer el guión. Cualquiera que te cuente que la historia tiene un poco de sentido es probablemente un miembro de la familia del escritor Michael Waldron”.

Tráiler de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”

