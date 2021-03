¿El capítulo perfecto? Han pasado varios días desde el estreno del segundo capítulo de la serie The Falcon and the Winter Soldier y la crítica parece encantada. La web de Rotten Tomatoes, dedicada a la crítica de series y películas, registra un 100% de aceptación para la nueva aventura de los Vengadores en la plataforma de Disney Plus.

El segundo episodio lleva por título The Star-Spangled Man y ha destacado por introducir al nuevo Capitán América a través de John Walker, un personaje clásico de los cómics de Marvel, y a Power Broker como el antagonista principal de la temporada.

El capítulo mantiene el 100% de aceptación en Rotten Tomatoes luego de 26 críticas especializadas, obteniendo así la mejor puntuación de todas las entregas de las series televisivas de Marvel desde WandaVision.

“Parece que gran parte del éxito de este programa dependerá de la química de acción de amigos entre Anthony Mackie y Sebastian Stan, y la buena noticia es que hasta ahora es bastante fuerte”, señalan desde The New York Times.

El mejor capítulo de Marvel en Rotten Tomattoes

“Es precisamente ese tipo de diálogo el que muestra por qué ambos personajes deberían hablar más, mucho más y entre sí. ¡Trae las bromas!”, publican desde Indiwire.

The Falcon and the Winter Soldier está disponible en la plataforma Disney Plus. El tercer episodio saldrá el viernes.

MARVEL | Conexión con otras producciones

The Falcon and the Winter Soldier también conectará con otras series y películas. Malcolm Spellman, guionista principal de la serie, comentó en una entrevista con Entertainment Weekly lo siguiente: “Puedo pensar en tres [proyectos] de los que no puedo hablar”.

Lamentablemente, no se especificó qué series o películas serán. Teniendo en cuenta de que no se trata de una serie un tanto más policial o de agentes secretos, podría conectar con Hawkeye o Armor Wars.

